Губернатор Курской области А.Михайлов направил приветствие участникам СЭФ-2018

Губернатор Курской области Александр Михайлов направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума.



"Курская область готовится к VII форуму, который пройдёт 8-9 июня 2018 года. На прошедших шести форумах мы обсуждали различные темы, касающиеся путей и перспектив развития экономики: повышение конкурентоспособности через инновации, развитие внутреннего рынка и человеческого капитала, переход к цифровой экономике. Но если вдуматься, то все это - составляющие одной глобальной темы: построение экономики знаний, - говорится в приветствии. - Это тип экономики, в которой знания играют решающую роль, а производство знаний является источником роста. Ряд стран продвинулся в создании экономики знаний, нам же ещё предстоит большой путь. Но это - то будущее, которое необходимо создавать сегодня".



"Курская область обладает высококачественными человеческими ресурсами. Она занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области и тринадцатое в России по доле работников с высшим образованием. В расчете на 10 тыс. жителей вузы области обучают ежегодно почти 500 специалистов. Это четвертый показатель по стране! Думаю, что наши соседи по ЦФО также имеют хорошую базу и образовательную, и производственную для увеличения объёмов научных исследований, внедрения инноваций в производство", - подчеркивает А.Михайлов.



Очевидно, что построение экономики знаний невозможно без государственной поддержки науки, инноваций. Как это грамотно выстроить в условиях жёстких норм бюджетного законодательства, нацеливающего на гарантированную эффективность всех бюджетных расходов? Как стимулировать коммерческие организации увеличить вложение средств в научные разработки и шире использовать их результаты в производстве? Как вывести из тени специалистов IT-сферы, которые работают на зарубежные компании в режиме удалённого доступа? Многие аспекты создания экономики знаний требуют серьёзных решений, полагает губернатор Курской области.



Глава региона предлагает обсудить проблемы, связанные с построением экономики знаний, на VII Среднерусском экономическом форуме.



"Мы приглашаем учёных, коллег из органов исполнительной власти регионов ЦФО, муниципальных органов власти, представителей предпринимательского сообщества принять участие в работе форума. Организаторы VII Среднерусского экономического форума сделают всё возможное для комфортного пребывания гостей в Курской области в дни проведения форума и Курской Коренской ярмарки", - говорится в приветствии.



Тема VII СЭФ - "На пути к экономике знаний". На форуме будут обсуждаться вопросы настройки системы научных учреждений для решения единых задач развития территории, обозначены пути координации их деятельности, определена роль региональных органов власти в стимулировании научной активности регионов, а также взаимодействие науки и бизнеса как ключевое условие реализации программы цифровой экономики.



Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ и Министерства сельского хозяйства РФ.



Генеральный партнер форума - предприятие компании "Металлоинвест" Михайловский ГОК, титульный партнер форума - АО "КОНТИ-РУС", партнер форума - ОАО "Фармстандарт-Лексредства".



СЭФ соберёт на своей площадке более 2.5 тыс. экспертов и участников. В работе форума традиционно примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.



В программе форума запланированы 12 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 7 тематических заседаний и 4 выставки, 2 конкурса.



Регистрация на СЭФ доступна на официальном сайте мероприятия http://www.sef-kursk.ru. Участие в форуме бесплатное.



"AK&M" от 21.05.2018