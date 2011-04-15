Минстрой продолжит работу над упрощением процедур в строительстве

Работа над упрощением административных процедур в сфере строительства будет продолжена, заявил экс-губернатор Тюменской области, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Министерство достаточно непростое, мы активно с ним работаем, на нём многое завязано: это и процедурные вопросы, связанные со строительством. Нужно работать над тем, чтобы процедуры становились ещё проще", - сказал В.Якушев.



Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о назначении вице-премьеров и министров нового состава Правительства РФ. Владимир Якушев возглавил Минстрой РФ, сменив на этом посту Михаила Меня.





"AK&M" от 21.05.2018