В рамках СЭФ-2018 состоится круглый стол "Малый бизнес в экономике знаний - курс на развитие"

В рамках VII Среднерусского экономического форума, который пройдёт 8 июня 2018 года, состоится круглый стол "Малый бизнес в экономике знаний - курс на развитие".



"Интерес к мероприятиям, в том числе по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, проводимым в рамках форума, ежегодно растёт. В текущем году развитию и поддержке этого сектора экономики будут посвящены заседание рабочей группы по содействию развитию малого и среднего предпринимательства Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО, а также круглый стол, рассказал председатель комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области Михаил Аксенов, цитируемый Комитетом информации и печати Курской области.



В числе ключевых тем круглого стола в 2018 году - приоритеты государственной поддержки бизнеса, роль государственных организаций в создании системы финансовой грамотности предпринимателей, а также совершенствование организации инфраструктуры поддержки предпринимательства.



В дискуссии примут участие руководители органов исполнительной власти, представители Министерства экономического развития РФ, АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, а также представители банковского сообщества высших учебных заведений и бизнесмены.



Подробная программа мероприятия размещена на официальном сайте СЭФ - http://www.sef-kursk.ru/2018/programma-foruma/, на котором необходимо предварительно зарегистрироваться, выбрав из представленных тематических заседаний "Малый бизнес в экономике знаний - курс на развитие".



Своё участие уже подтвердили более ста человек, в том числе из Санкт-Петербурга, Курской, Нижегородской, Брянской, Воронежской, областей.



Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ и Министерства сельского хозяйства РФ.



Генеральный партнер форума - предприятие компании "Металлоинвест" Михайловский ГОК, титульный партнёр форума - АО "КОНТИ-РУС", партнёр форума - ОАО "Фармстандарт-Лексредства".



СЭФ соберёт на своей площадке более 2.5 тыс. экспертов и участников. В работе форума традиционно примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.



В программе форума запланированы 12 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 7 тематических заседаний и 4 выставки, 2 конкурса.



Регистрация на СЭФ доступна на официальном сайте мероприятия http://www.sef-kursk.ru Участие в форуме бесплатное.



"AK&M" от 21.05.2018