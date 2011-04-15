Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/05/2018
10:38

Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 мая 2018 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 мая 2018 года

МАЛЫЙ БИЗНЕС НЕ ПРИЗНАЕТ КАРТЕЛЕЙ
БОРИС ТИТОВ ЖАЛУЕТСЯ НА ИЗБЫТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАС

Антимонопольное регулирование в России избыточно, а под видом борьбы с картелями ширится преследование малого и среднего бизнеса. Такие выводы содержит ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который он представит президенту на этой неделе. Федеральная антимонопольная служба с таким пониманием ее работы не согласна - там заявляют об опасности картелизации экономики.


СБЕРБАНК И "ЯНДЕКС" ПОШЛИ ПО КИТАЙСКОМУ ПУТИ
НОВУЮ ТРАНСГРАНИЧНУЮ ПЛАТФОРМУ ВОЗГЛАВИТ АЛЕКС ВАСИЛЬЕВ

Как стало известно "Ъ", совместный проект "Яндекса" и Сбербанка по развитию трансграничной торговли возглавит директор по развитию бизнеса Cainiao, логистической "дочки" Alibaba Group, в России и СНГ Алекс Васильев. Он будет готовить к запуску торговую площадку с товарами из Китая и других стран Азии. Ранее в Сбербанк из Alibaba уже перешел глава AliExpress в России Марк Завадский. Рынок китайских товаров становится все более привлекательным для отечественных компаний, отмечают эксперты.






Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 22.05.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100