Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 мая 2018 года



МАЛЫЙ БИЗНЕС НЕ ПРИЗНАЕТ КАРТЕЛЕЙ

БОРИС ТИТОВ ЖАЛУЕТСЯ НА ИЗБЫТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАС



Антимонопольное регулирование в России избыточно, а под видом борьбы с картелями ширится преследование малого и среднего бизнеса. Такие выводы содержит ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова, который он представит президенту на этой неделе. Федеральная антимонопольная служба с таким пониманием ее работы не согласна - там заявляют об опасности картелизации экономики.





СБЕРБАНК И "ЯНДЕКС" ПОШЛИ ПО КИТАЙСКОМУ ПУТИ

НОВУЮ ТРАНСГРАНИЧНУЮ ПЛАТФОРМУ ВОЗГЛАВИТ АЛЕКС ВАСИЛЬЕВ



Как стало известно "Ъ", совместный проект "Яндекса" и Сбербанка по развитию трансграничной торговли возглавит директор по развитию бизнеса Cainiao, логистической "дочки" Alibaba Group, в России и СНГ Алекс Васильев. Он будет готовить к запуску торговую площадку с товарами из Китая и других стран Азии. Ранее в Сбербанк из Alibaba уже перешел глава AliExpress в России Марк Завадский. Рынок китайских товаров становится все более привлекательным для отечественных компаний, отмечают эксперты.













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"AK&M" от 22.05.2018