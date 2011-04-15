Дайджест газеты "Ведомости" от 22 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 22 мая 2018 года.





РЕГИОНЫ ЛИШАТСЯ ДОРОГ



Правительство нашло способ отремонтировать 17 000 км региональных дорог. В ближайшие 12 лет они станут федеральными.



Правительственная комиссия по транспорту, в которой до пятницы председательствовал бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, в апреле утвердила план Министерства транспорта перевести 17 572 км автодорог в федеральную собственность, сказано в протоколе заседания комиссии ("Ведомости" ознакомились с копией).



Регионам не хватает денег наладить дорожное хозяйство, после передачи их дорожная сеть уменьшится и они из своих дорожных фондов смогут больше тратить на оставшиеся дороги, а наиболее загруженные и выполняющие межрегиональные функции будут отремонтированы за федеральные деньги



Ситуация аховая, считают эксперты: нормативам не соответствует 40-60% региональных дорог, иногда до 80%; исключения - Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа и другие богатые регионы.





"АВТОВАЗ" ПРЕКРАЩАЕТ ПРОИЗВОДСТВО LADA PRIORA



Lada Priora будет снята с производства в июле. Тогда же "АвтоВАЗ" прекратит сборку Kalina и Granta, но на смену им придет обновленная модель.



"АвтоВАЗ" снимает с конвейера автомобили Lada Priora. Об этом автопроизводитель недавно уведомил дилеров. "Ведомости" ознакомились с копией письма.



Помимо Priora в производственном плане на июль нет моделей соплатформенников Granta и Kalina. "АвтоВАЗ" прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле, следует из письма дилерам.



Решение снять с производства Priora логично, она морально и физически устарела, комментирует гендиректор "Автостата" Сергей Целиков.





УВОЛИТЬ МНИМОГО БОЛЬНОГО



Увольнять ли сотрудника, если он постоянно на больничном.

Конфликт с сотрудником может протекать по-разному. Иногда просьба руководителя к нему повысить эффективность приводит к обратному эффекту. Человек перестает общаться, работает спустя рукава, а то и вовсе надолго "заболевает". А лист нетрудоспособности - это практически "стоп-сигнал" для работодателя. Сотрудник числится в штате, больничный оплачивается, но работа стоит. Ни воззвать к совести, ни вынести замечание, ни уволить - любая попытка компаний натыкается на элементарное отсутствие человека.



В таком случае Трудовой кодекс запрещает применять санкции к работнику, но решать бизнес-задачи необходимо.



В похожей ситуации оказалась одна из компаний. Сотрудница (торговый представитель) получила от начальника план "улучшить работу", но отказалась его подписать и исполнять. Затем ушла на больничный, который длится уже полгода. За это время она предоставляла листы нетрудоспособности из разных клиник от различных специалистов (отоларинголог, кардиолог…).





КАК ПОБЕДИТЬ СМАРТФОН



Начальники пытаются отвлечь подчиненных от использования смартфонов. Однако прямые запреты не дают результата.



Многие менеджеры воспринимают запрет на пользование гаджетами на работе со смешанными чувствами. Смартфоны позволяют сотрудникам выполнять работу удаленно, оставаться в курсе быстро меняющейся ситуации в бизнесе и быть всегда на связи с клиентами и коллегами. С другой стороны, согласно проведенному в 2016 г. компанией CareerBuilder опросу более 2000 топ-менеджеров и сотрудников кадровых служб, смартфоны - одна из проблем, мешающих работе.





КИТАЙ И США ОТКРЫЛИ ВЕНТИЛИ



Китай удвоит закупку у США энергоресурсов в ближайшие 3-5 лет - таков итог прекращения торговой войны между странами.



Торговая война США с Китаем окончена, о результатах переговоров в воскресенье рассказал министр финансов США Стивен Мнучин телеканалу FOX news.



По его словам, Китай согласился пойти на сокращение торгового дисбаланса с США (Китай в 2016 г. закупил в США товаров и услуг на $116 млрд, тогда как продал товары и услуги в США на $482 млрд). "Мы ожидаем удвоения закупок Китаем у нас энергоресурсов, я думаю мы легко можем увидеть закупки на $50-60 млрд в год в ближайшие 3-5 лет", - отметил он.



Какие энергоресурсы планирует закупать Китай в США министр не уточнил, представитель Минфина США не ответил на вопросы "Ведомостей".





ПУЛЬС ТОРГОВЛИ



Что больше послужит безопасности ТРЦ, чем запрет размещать кинозалы выше второго этажа.



После пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" депутаты Госдумы предложили запретить размещать кинотеатры и детские игровые зоны выше второго этажа в моллах. Профессиональное сообщество считает инициативу лишней и вредной для бизнеса - но признает, что правила проектирования торговых объектов надо обновить и упорядочить.



Развитию трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" способствовало множество обстоятельств: вентиляция не была отключена и распространяла дым и огонь по этажу, но была отключена автоматическая система оповещения о пожаре; эвакуационные выходы оказались закрыты, а персонал ТЦ не имел навыков поведения при чрезвычайных ситуациях (ЧС).



Правила проектирования торговых объектов необходимо обновить и упорядочить. Это больше послужит безопасности ТРЦ, чем запрет размещать кинозалы выше второго этажа, считают эксперты рынка коммерческой недвижимости.





ДОМА ВМЕСТО КОНФЕТ



Территории кондитерских фабрик застраивают премиальным жильем и офисами. Только так можно окупить затраты на редевелопмент. В глазах покупателей эти площадки в центре города не выглядят экологически неблагополучными.



Территории кондитерских фабрик застраивают премиальным жильем и офисами.



Редевелопмент промзон, как правило, связывают с работами на обширных территориях заводов-гигантов: "Серп и Молот", "Красный богатырь", ЗиЛ. Даже термин прижился - "ржавый пояс Москвы". Однако среди выводимых предприятий есть и вполне "сладкие" - кондитерские, шоколадные фабрики. На их месте появляются многофункциональные кварталы, вместившие в себя практически все сегменты недвижимости (жилье, офисы, торговлю и развлечения, спортивные сооружения и т. д.).



Крупнейшие кондитерские фабрики Москвы были построены преимущественно в середине XIX в. Учитывая их аполитичный товарный ассортимент, эти предприятия благополучно пережили градостроительный нигилизм советского периода.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 22.05.2018