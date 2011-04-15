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22/05/2018
09:28

Повтор! В Москве может появиться единый билет на метро, МЦК и МЦД

Рассматривается возможность введения единого билета для передвижения в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и по будущим Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщил мэр столицы Сергей Собянин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Сейчас разные билеты, но мы на этом направлении реализуем проект Московских центральных диаметров "Нахабино - Подольск". Когда этот проект будут запущен, надеюсь, в конце следующего года, во-первых, поезда будут чаще ходить. Во-вторых, эти поезда будут комфортнее. И в третьих, они будут полностью интегрированы с метрополитеном и МЦК", - сказал С.Собянин.

По его словам, пассажиры, которые садятся в Подольске, Щербинке и доезжают до метро и МЦК, смогут воспользоваться единым билетом.

"Сейчас ведём разговоры с железной дорогой, чтобы сделать единый тариф, чтобы заходя в МЦД, пассажиры чувствовали себя как в метро и дальше ехали по этому билету", - пояснил мэр.

Ранее сообщалось, что первые пассажиры смогут воспользоваться поездами Московских центральных диаметров в 2019 году.



"AK&M" от 22.05.2018
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