Пассажиропоток ГК "Аэрофлот" в январе-апреле вырос на 7.2% до 15.171 млн

Пассажиропоток группы компаний "Аэрофлот" в январе-апреле 2018 года вырос на 7.2% до 15.171 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении Аэрофлота.



Пассажирооборот увеличился также на 7.2% до 39.516 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел снизилась на 0.2 процентного пункта до 79.1%.



Перевозки грузов и почты выросли на 9.5% до 86.664 тыс. т, грузооборот - на 4.8% до 374.8 млн тоннокилометров, коммерческая загрузка - на 1.7 п.п. до 66.6%.



В апреле 2018 года пассажиропоток группы увеличился на 8.8% до 4.185 млн по сравнению с годом ранее, пассажирооборот - на 8.4% до 10.773 млрд пассажирокилометров.



ГК "Аэрофлот" в апреле 2018 года ввела в эксплуатацию пять лайнеров: два Airbus А320, два Boeing 737-800, один Boeing 777-300. Из парка был выведен один Airbus A321. По состоянию на 30 апреля 2018 года парк группы насчитывал 340 воздушных судов



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



Пассажиропоток ГК "Аэрофлот" в 2017 году вырос на 15.4% до 50.129 млн по сравнению с годом ранее, а в январе-марте 2018 года - на 6.6% до 10.985 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Чистая прибыль ГК "Аэрофлот" по МСФО в 2017 году снизилась на 40.61% до 23.06 млрд руб. с 38.826 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.47% до 532.934 млрд руб. с 495.88 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась на 36.11% до 40.411 млрд руб. с 63.254 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.7% до 33.726 млрд руб. с 53.281 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 28.2% до 56.015 млрд руб. с 78.004 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 5.2 п. п. до 10.5%.







"AK&M" от 22.05.2018