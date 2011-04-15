Продажи КАМАЗа в январе-апреле выросли на 15% до 8.942 тыс.

АО "Торгово-финансовая компания (ТФК) "КАМАЗ" в январе-апреле 2018 года реализовала на российском рынке 8.942 тыс. автомобилей КАМАЗ - на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "КАМАЗ".



В апреле продажи ТФК составили 2.748 тыс. автомобилей КАМАЗ, что на 35% больше показателей апреля 2017 года. Увеличение продаж автотехники КАМАЗа отмечено на фоне общего роста российского рынка грузовых автомобилей, основные потребители которого - коммерческие перевозчики и предприятия розничной торговли.



Лидерами продаж стали модернизированный седельный тягач КАМАЗ-5490 NEO, шасси КАМАЗ-43118 и 65115, самосвалы КАМАЗ-6520. Продажи КАМАЗов нового модельного ряда демонстрируют положительную динамику: в этом году с января по апрель реализовано 2.534 тыс. таких авто - на 93% выше аналогичного показателя прошлого года.



Как отмечают специалисты ТФК "КАМАЗ", росту продаж автомобилей нового модельного ряда способствовала активная работа с корпоративными клиентами. В частности, за первые четыре месяца года заключены крупные контракты с ОАО "Сургутнефтегаз", ООО "ВЕСТА", ООО "Логитера", IDS Group, ООО "Монополия", ООО "ИТЕКО", ООО "Поволжье-Транс" и другими компаниями.



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в I квартале 2018 года выпустили 7.78 тыс. машкомплектов, что на 6.8% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КАМАЗ" за 2017 год по МСФО увеличилась в 5.27 раза до 3.455 млрд руб. с 656 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 17.93% до 156.025 млрд руб. со 132.308 млрд руб., операционная прибыль - в 2.83 раза до 6.998 млрд руб. с 2.474 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 4.2 раза до 5.405 млрд руб. с 1.288 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 75.6% до 10.8 млрд руб. с 6.15 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 6.8% с 4.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.51 раза до 3.017 млрд руб. с 1.203 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 21.25% до 145.217 млрд руб. со 119.768 млрд руб., прибыль от продаж - в 4.06 раза до 6.758 млрд руб. с 1.664 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.59 раза до 3.928 млрд руб. с 1.519 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" по РСБУ в I квартале 2018 года составил 214.863 млн руб. против прибыли в 34.423 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.37% до 27.274 млрд руб. с 26.385 млрд руб.



"AK&M" от 22.05.2018