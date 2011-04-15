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22/05/2018
11:49

Сбербанк продаёт 99.85% акций Denizbank A.S. банку Emirates NBD

Emirates NBD Bank PJSC (Emirates NBD) и ПАО "Сбербанк" (Сбербанк) сообщают о заключении обязывающего соглашения о продаже Сбербанком 99.85% Denizbank A.S. (Denizbank) банку Emirates NBD. После закрытия сделки Сбербанк перестанет быть акционером Denizbank, говорится в сообщении российского банка.

В соответствии с подписанным соглашением стоимость 99.85% акций составляет 14.609 млрд турецких лир ($3.2 млрд). Цена основана на консолидированном собственном капитале Denizbank на 31 октября 2017 года, расчеты по сделке пройдут по механизму "locked box".

Emirates NBD выплатит процент на покупную цену за период с 1 ноября 2017 и по дату закрытия сделки, при этом прибыль Denizbank за период с даты locked box до закрытия сделки останется в распоряжении покупателя. На закрытии сделки Сбербанк уступит Emirates NBD права требования по субординированным кредитам Denizbank, ранее предоставленным Сбербанком.

Закрытие сделки должно быть одобрено регулирующими органами Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств, в которых работает Denizbank. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2018 году.

Denizbank, головной офис которого расположен в Турции - пятый по величине частный банк в стране. Размер его активов составляет 169.4 млрд турецких лир, кредитов для клиентов - 119.2 млрд турецких лир, депозитов и вкладов - 115.7 млрд на 31 марта 2018. Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России (Москва) и Кипра). Клиентами банка являются 11.8 млн человек, он предоставляет рабочие места 14.1 тыс. человек и предоставляет свои услуги через 5.9 тыс. банкоматов.

Сбербанк ожидает, что завершение сделки окажет позитивное воздействие на показатель достаточности капитала как по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), так и по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Финансовый эффект сделки для Сбербанка зависит от динамики курса валют, а также от времени завершения сделки. Собственный капитал Denizbank на дату locked box - 31 октября 2017 - составляет 12.5 млрд турецких лир.


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