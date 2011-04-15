Интер РАО направит на выплату дивидендов за 2017 год 13.612 млрд руб.

Годовое собрание акционеров ПАО "Интер РАО" состоялось 21 мая. Об этом говорится в сообщении компании.



Акционеры утвердили годовую отчётность и приняли решение направить на формирование резервного фонда 783.438 млн руб. полученной прибыли, на погашение убытков прошлых лет - 1.273 млрд руб., а на выплату дивидендов за 2017 год - 13.612 млрд руб. из расчёта 0.130383141762452 руб. на одну обыкновенную акцию.



На погашение убытков прошлых лет также будет направлена нераспределённая прибыль прошлых периодов в размере 53.704 млрд руб.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 1 июня 2018 года.



На собрании также были избраны новые составы совета директоров и ревизионной комиссии, в качестве аудитора общества на 2018 год утверждено ООО "Эрнст энд Янг".



В совет вошли: предправления, главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, предправления Интер РАО Борис Ковальчук, предправления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрей Муров, вице-президент GE, президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ Рональд Джеймс Поллетт, член правления, старший вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Бугров, партнёр группы компаний UCP Елена Сапожникова, гендиректор ЗАО "Лидер" Анатолий Гавриленко, член правления, первый замгендиректора по операционному управлению ГК "Росатом" Александр Локшин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, начальник Управления ПАО "Газпром" Денис Фёдоров и предправления АО "СО ЕЭС" Борис Аюев.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.45 ГВт, тепловая - 25.682 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 19.98% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 18.57%, ОАО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%, группа "РусГидро" - 4.92% (на 22 февраля 2017 года).



Чистая прибыль группы "Интер РАО" за 2017 год по МСФО снизилась на 11.2% до 54.448 млрд руб. с 61.312 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.63% до 917.049 млрд руб. с 868.182 млрд руб., операционная прибыль сократилась на 27.36% до 56.12 млрд руб. с 77.26 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.2% до 64.982 млрд руб. с 68.548 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 0.8% до 95.5 млрд руб. с 96.3 млрд руб.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 17.81% до 22.621 млрд руб. с 19.202 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 10.48% до 247.484 млрд руб. с 224 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Интер РАО" за 2017 год по РСБУ сократилась в 6.22 раза до 15.669 млрд руб. с 97.475 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 5.11% до 40.975 млрд руб. с 43.18 млрд руб., убыток от продаж составил 682.967 млн руб. против прибыли в 2.628 млрд руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения уменьшилась в 7.37 раза до 13.372 млрд руб. с 98.589 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" за I квартал 2018 года по РСБУ увеличилась в 83.15 раза до 1.292 млрд руб. с 15.544 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 13.81% до 9.741 млрд руб. с 8.56 млрд руб.



"AK&M" от 22.05.2018