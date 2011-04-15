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22/05/2018
13:20

Совет директоров Интер РАО возглавил И.Сечин

Совет директоров ПАО "Интер РАО" на заседании 21 мая принял решение избрать своим председателем главного исполнительного директора, предправления ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина. Об этом говорится в сообщении компании.

Заместителем председателя стал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, а старшим независимым директором - вице-президент GE, президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ Рональд Джеймс Поллет.

Совет также определил статусы членов совета директоров, сформировал новые составы профильных комитетов и избрал их председателей. В частности, комитет по аудиту возглавил вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Бугров, комитет по номинациям и вознаграждениям - Р.Д. Поллетт, комитет по стратегии и инвестициям - вице-президент, статс-секретарь, руководитель Блока взаимодействия с органами власти и управления Норникеля Елена Безденежных.

ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 33.45 ГВт, тепловая - 25.682 тыс. Гкал/ч.

Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 19.98% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 18.57%, ОАО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%, группа "РусГидро" - 4.92% (на 22 февраля 2017 года).

Чистая прибыль группы "Интер РАО" за 2017 год по МСФО снизилась на 11.2% до 54.448 млрд руб. с 61.312 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.63% до 917.049 млрд руб. с 868.182 млрд руб., операционная прибыль сократилась на 27.36% до 56.12 млрд руб. с 77.26 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.2% до 64.982 млрд руб. с 68.548 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 0.8% до 95.5 млрд руб. с 96.3 млрд руб.

Чистая прибыль группы "Интер РАО" по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 17.81% до 22.621 млрд руб. с 19.202 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 10.48% до 247.484 млрд руб. с 224 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Интер РАО" за 2017 год по РСБУ сократилась в 6.22 раза до 15.669 млрд руб. с 97.475 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 5.11% до 40.975 млрд руб. с 43.18 млрд руб., убыток от продаж составил 682.967 млн руб. против прибыли в 2.628 млрд руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения уменьшилась в 7.37 раза до 13.372 млрд руб. с 98.589 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" за I квартал 2018 года по РСБУ увеличилась в 83.15 раза до 1.292 млрд руб. с 15.544 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 13.81% до 9.741 млрд руб. с 8.56 млрд руб.

"AK&M" от 22.05.2018
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