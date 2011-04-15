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22/05/2018
15:10

Sony купит у Mubadala её долю в EMI Music Publishing

Компании Mubadala Investment Company и Sony Corporation подписали юридически обязывающее соглашение о продаже доли Mubadala в EMI Music Publishing, составляющей приблизительно 60%, компании Sony Corporation of America (100% дочерней организации Sony). Об этом говорится в пресс-релизе Sony.

Стоимость предприятия в рамках сделки оценена в $4.75 млрд. Окончательная цена, которую Sony заплатит за долю Mubadala в EMI Music Publishing, может быть скорректирована. Известно, что Sony заплатит за актив $2.3 млрд денежными средствами, а также примет на себя текущую задолженность Emi Music Publishing, составляющую на 31 марта 2018 года около $1.359 млрд.

В результате сделки Sony будет косвенно владеть около 90% акций EMI Music Publishing, которая станет консолидированной дочерней компанией Sony. Закрытие сделки зависит от выполнения определённых условий, в том числе одобрения контролирующих органов.

По словам президента Sony Corporation Кеничиро Йошида, включение EMI Music Publishing в периметр владения Sony поможет укрепить лидирующие позиции последней на рынке издания музыкальных произведений.

Sony Corporation - ведущий производитель аудио, видео, игровой, коммуникационной и IT продукции для потребительских и специализированных рынков. Выручка компании за финансовый год, закончившийся 31 марта 2018 года, составила $77 млрд.



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