Банк России выпускает памятную банкноту ЧМ по футболу

Банк России выпускает памятную банкноту, говорится в сообщении ЦБ.



Памятная банкнота номиналом 100 рублей посвящена чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Банкнота вводится в обращение 22 мая 2018 года. Это первая полимерная банкнота, выпускаемая Банком России.



Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений - мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола.



На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже - названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.



Использование полимерной основы позволило применить в банкноте визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон. Например, яркое голографическое изображение в верхней её части.



Вертикальные штрихи по краям лицевой стороны банкноты имеют повышенный рельеф, определяемый на ощупь. На лицевой стороне также находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках.



В ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема чемпионата мира по футболу FIFA 2018.



Тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров.



"AK&M" от 22.05.2018