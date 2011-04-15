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22/05/2018
13:56

Банк России выпускает памятную банкноту ЧМ по футболу

Банк России выпускает памятную банкноту, говорится в сообщении ЦБ.

Памятная банкнота номиналом 100 рублей посвящена чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Банкнота вводится в обращение 22 мая 2018 года. Это первая полимерная банкнота, выпускаемая Банком России.

Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений - мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола.

На оборотной стороне изображен летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Ниже - названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.

Использование полимерной основы позволило применить в банкноте визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон. Например, яркое голографическое изображение в верхней её части.

Вертикальные штрихи по краям лицевой стороны банкноты имеют повышенный рельеф, определяемый на ощупь. На лицевой стороне также находится QR-код со ссылкой на страницу сайта Банка России с подробной информацией о защитных признаках.

В ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров.

"AK&M" от 22.05.2018
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