Рубль: локальная коррекция в рамках медвежьего хода

В понедельник рубль неплохо восстановился, достигнув 10-дневных максимумов против доллара. Пара доллар/рубль, которая в моменте касалась отметки 62.6 руб., спустилась в район 61.43 руб., потеряв почти 1%. Евро/рубль отметилась на минимумах 9 апреля в области 72.3 руб. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекc" Игоря Ковалева.



Укрепление российской валюты было обусловлено прежде всего локальными факторами - замедлением бычьего импульса доллара на международной арене и возобновлением роста цен на нефть во второй половине дня. В этих условиях рубль смог ощутить поддержку со стороны экспортеров, которые активизировали продажу иностранной валюты в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который придется на ближайшую пятницу.



С рынка черного золота поступают любопытные сигналы. Котировки не смогли развить медвежью коррекцию, начавшуюся в пятницу, и привлекли покупателей на попытках спада. Это подтверждает серьезность намерений быков, которые, похоже, готовы атаковать новые максимумы, заручившись дополнительной поддержкой на опасениях американских санкций в отношении Венесуэлы после переизбрания Мадуро.



Однако дальнейший рост нашей валюты в таких же темпах маловероятен, если доллар не перейдет в оборону в тандеме с доходностью трежерис. Только в случае утраты восходящего импульса "американца" станет возможным полноценное восстановление рубля. Текущие же поползновения носят локальный характер и пока не представляют угрозы для общей медвежьей картины.



В краткосрочной перспективе "деревянный" может предпринять попытки тестирования области 61.40-61.30 руб., пробой которой откроет путь к отметке 61 руб. Но уверенного прорыва этого психологического уровня пока вряд ли стоит ожидать.





"AK&M" от 22.05.2018