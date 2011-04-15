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22/05/2018
14:00

Skoda Transportation полностью консолидировала TransTech

Группа Skoda Transportation консолидировала 100% долю в производителе подвижного состава Transtech. Skoda приобрела мажоритарную долю в компании в августе 2015 года. Соглашение о приобретении оставшейся доли у компании Sinituote Oy было подписано 21 мая. Об этом говорится в сообщении Skoda Transportation.

Компания Transtech, основанная в 1985, занимается производством низкопольных трамваев и вагонов. Компания поставляет трамваи для систем муниципального транспорта городов Хельсинки и Тампере, а также вагоны для эксплуатации на железных дорогах Финляндии.

Сделка была заключена по случаю визита в Финляндию премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в сопровождении делегации бизнес-кругов, включая представителей группы Skoda Transportation.

По словам генерального директора и председателя правления Skoda Transportation Петра Бржезины, действия группы Skoda направлены на консолидацию своих позиций в Западной Европе. В этом стремлении её поддерживает новый владелец - международная инвестиционная группа PPF, отмечается в сообщении.


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