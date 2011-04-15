Председателем Счётной палаты стал А.Кудрин

Госдума на пленарном заседании назначила Алексея Кудрина председателем Счётной Палаты РФ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Полномочный представитель президента РФ в ГД Гарри Минх, представляя кандидатуру А.Кудрина, отметил, что он длительное время работал в органах госвласти на уровне субъекта РФ и на федеральном уровне.



"Поэтому, безусловно, у него есть и богатейший профессиональный опыт, и квалификация, и все остальные параметры, которые предусмотрены федеральным законом", - подчеркнул Г.Минх.



Кандидатуру А.Кудрина на рассмотрение Госдумы внёс президент РФ. Ранее Совет ГД предложил главе государства четыре кандидатуры на должность председателя Счётной палаты. Кандидатура А.Кудрина была предложена фракцией "Единая Россия". Фракция КПРФ предложила в качестве кандидата на должность главы контрольного ведомства Юрия Синельщикова, фракция ЛДПР - Максима Рохмистрова, фракция "Справедливая Россия" - Анатолия Аксакова.



В соответствии с законом "О Счётной палате Российской Федерации", председатель СП назначается на должность Госдумой сроком на 6 лет по представлению президента РФ. При этом, один и тот же человек не может занимать должность председателя СП более двух сроков подряд.











"AK&M" от 22.05.2018