АЛРОСА возобновила работу офиса в Нью-Йорке и успешно провела в нём первый за два года аукцион по продаже алмазов специальных размеров (массой от 10.8 карата и выше). Об этом говорится в сообщении компании.



Аукцион проводился в период с 23 апреля по 11 мая. В нём приняли участие 50 компаний из крупнейших мировых центров алмазно-бриллиантовой торговли, включая 7 фирм из США и 43 - из Бельгии, Индии, Израиля и ОАЭ.



На торгах были реализованы 63 лота суммарной массой 1040 карат на общую сумму $10.38 млн.



"Мы рады возобновить работу офиса АЛРОСА в Нью-Йорке и сейчас формируем его команду. Результаты прошедшего аукциона показывают, что не меньше рады этому обстоятельству и американские клиенты, для которых важно приобретать высококачественное сырье с гарантированным происхождением. На аукцион в Нью-Йорке мы привезли ассортимент стандартного цветового ряда и реализовали его с хорошим превышением стартовой цены. Мы увидели большой интерес в первую очередь со стороны американских производителей бриллиантов. Уверен, что те, кто не успел принять участие в этот раз, обязательно сделают это в следующий раз", - прокомментировал итоги аукциона член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.



В октябре 2018 года АЛРОСА планирует провести еще один аукцион в Нью-Йорке по продаже крупных алмазов весом более 10.8 карат, а также масштабный тендер по реализации бриллиантов собственного производства.



США являются крупнейшим в мире рынком потребления ювелирных изделий с бриллиантами. Офис АЛРОСА в Нью-Йорке был открыт в 2006 году, однако с 2016 года практически не вел деятельность в силу организационных причин.



Торговые офисы АЛРОСА также находятся в основных мировых центрах алмазной торговли: Антверпене, Гонконге, Дубае, Рамат-Гане. Кроме этого, функционирует представительство в Мумбаи.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 22.05.2018