Госдума приняла в третьем чтении закон о контрсанкциях в отношении иностранных государств

Госдума приняла в третьем чтении закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



После его вступления в силу меры воздействия будут вводиться Правительством РФ по решению президента РФ. Они подлежат отмене Правительством по решению президента РФ, если устранены обстоятельства, послужившие основанием для введения мер. Кроме того, решения о введении и об отмене мер могут быть приняты президентом РФ на основе предложений Совета Безопасности РФ. Реализация мер будет обязательна для органов госвласти, местного самоуправления, а также для граждан России и юрлиц, находящихся под юрисдикцией РФ.



При этом, меры воздействия не будут применяться в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в Российской Федерации. Они также не будут применяться в отношении товаров, ввозимых в Россию гражданами РФ, иностранцами и лицами без гражданства для личного пользования. Соответствующие уточнения были внесены в законопроект при его подготовке ко второму чтению после его экспертного обсуждения.





"AK&M" от 22.05.2018