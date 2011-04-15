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22/05/2018
16:27

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю снизилось на 1.9%

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в РФ за неделю, с 8 по 16 мая, снизилось на 1.9% до 740.51 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

За неделю уменьшение количества безработных произошло в 78 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в Сахалинской, Челябинской, Волгоградской, Магаданской, Омской, Новосибирской, Оренбургской, Курганской областях, Севастополе, Республике Бурятия.

Рост численности безработных наблюдался в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Саратовской областях, Республике Дагестан.

По состоянию на 16 мая суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 107.452 тыс.


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