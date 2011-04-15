Ростелеком купил Solar Security за 1.5 млрд руб.

Ростелеком купил компанию, работающую в сфере кибербезопасности Solar Security, за 1.5 млрд руб., сообщает TelecomDaily.



По словам президента Ростелекома Михаила Осеевского, глава Solar Security Игорь Ляпунов продолжит работу в качестве вице-президента компании.



О возможной сделке между Ростелекомом и Solar Security стало известно в феврале 2018 года.



По словам управляющего партнера венчурного фонда LETA Capital Александра Чачавы, Ростелеком планирует предоставлять клиентам сервисы в сфере кибербезопасности.



Solar Security занимается разработкой ПО в сфере информационной безопасности, например, сканеров для поиска уязвимостей в приложениях и систем предотвращения утечек данных. Кроме того, организация предлагает компаниям мониторинг и защиту от киберугроз. В 2016 году выручка компании составила 361 млн руб., чистая прибыль — 22.7 млн руб.



Среди клиентов, пользующихся системой мониторинга Solar Security, Solar Security называет банк "Санкт-Петербург", "Тинькофф банк", "СТС Медиа" и другие компании.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2.5 раза до 1.338 млрд руб. с 3.418 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3.6% до 66.816 млрд руб. с 69.345 млрд руб., валовая прибыль - в 1.4 раза до 5.27 млрд руб. с 7.281 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 1.822 млрд руб. с 4. 45 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 2017 год выросла на 15% до 14.05 млрд руб. с 12.249 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 305.329 млрд руб. с 297.446 млрд руб., показатель OIBDA - на 0.1% до 96.857 млрд руб. с 96.772 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 5% до 37.885 млрд руб. с 39.836 млрд руб.



Чистая прибыль компании по МСФО за IV квартал 2017 года по сравнению с IV кварталом 2016 года выросла на 16% до 4.169 млрд руб. с 3.586 млрд руб., выручка - на 5% до 84.113 млрд руб. с 80.407 млрд руб., показатель OIBDA - на 5% до 25.694 млрд руб. с 24.372 млрд руб. Операционная прибыль сократилась на 17% до 9.312 млрд руб. с 11.248 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"