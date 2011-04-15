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22/05/2018
17:22

"Красноярский хлеб" признан банкротом

Арбитражный суд Красноярского края признал ПАО "Красноярский хлеб" банкротом. Об этом сообщает НИА-Красноярск.

В отношении компании ввели конкурсное производство до 17 ноября 2018 года. Конкурсным управляющим назначили Дмитрия Искандирова.

Пока "Красноярский хлеб" продолжает работать. Активы предприятия находятся в залоге у Межтопэнергобанка, которому компания должна 107.8 млн руб. и Россельхозбанка, долг перед которым составляет 47 млн руб.

Аналитики оценивают рыночную стоимость "Красноярского хлеба" в 1.5-2 млрд руб. О своем желании купить предприятие уже заявила компания "Енисей логистика".

"Красноярский хлеб" – самый крупный в крае производитель хлебобулочных и кондитерских изделий. Компания существует уже более 80 лет. Как сообщают на сайте предприятия, доля продукции "Красноярского хлеба" на региональном рынке составляет примерно треть, а в их ассортименте – более 400 наименований.


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