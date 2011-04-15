Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект законодательно закрепляет в российском правовом поле определения финансовых активов, создаваемых и выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий. В частности, вводятся понятия "цифровая транзакция", "цифровая запись", "реестр цифровых транзакций", "валидация цифровой записи", "майнинг", "криптовалюта", "токен", "смарт-контракт".



Для реализации поставленной цели в законопроекте вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен.



Документ закрепляет новый вид договора, заключаемого в электронной форме - смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий.



Эти определения устанавливают, что и криптовалюта, и токен являются имуществом, определяя ключевые различия между криптовалютой и токеном на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/ майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска. При этом документом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации.



Кроме того, законопроект дает определения таких понятий, как цифровая запись и цифровая транзакция.



Также закрепляет правовые основы для осуществления новых видов деятельности, к которым относятся деятельность, направленная на создание криптовалюты или получения вознаграждения в виде криптовалюты (майнинг), а также деятельность по подтверждению действительности цифровых записей в распределенном реестре цифровых транзакций (валидация).



Кроме того, предусматривается возможность совершения сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. При этом возможность обмена иных цифровых финансовых активов, а также порядок и условия совершения таких сделок будут определяться Банком России по согласованию с Правительством РФ.



Для снижения рисков владельцев цифровых финансовых активов при совершении указанных выше сделок и соблюдения требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма все сделки должны осуществляться через операторов обмена цифровых финансовых активов. Такими операторами могут быть только юрлица, которые созданы в соответствии с законодательством РФ и осуществляют виды деятельности, указанные в статьях 3, 4 и 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или юрлица, являющиеся организаторами торговли в соответствии с Федеральным законом "Об организованных торгах".



В свою очередь, для создания условий для хранения и совершения сделок с цифровыми финансовыми активами законопроектом вводится понятие цифровой кошелек.



Законодательная инициатива устанавливает и правовые основы для проведения в России процедуры выпуска токенов, которая в настоящее время более известна как ICO (Initial Token Offering). Так, устанавливается последовательность действий, необходимых для осуществления процедуры выпуска токенов, определяется, что выпуск токенов осуществляется на основании публичной оферты, состав сведений которой определяется законопроектом, а также закрепляется необходимость раскрытия дополнительной информации лицом, выпускающим токены.



Для обеспечения защиты неквалифицированных инвесторов законопроектом предусматривается наделение Банка России полномочием по ограничению в отношении суммы приобретения токенов лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами.



Также в первом чтении поддержаны законопроекты о "цифровых правах" и о краудфандинге.



"AK&M" от 22.05.2018