Дайджест газеты "Ведомости" от 23 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 23 мая 2018 года.





ТОПЛИВУ ВЕЛЕНО ДЕШЕВЕТЬ



Новое правительство подготовило первый подарок людям: акцизы на топливо будут снижены. Нужно остановить резкий рост цен на топливо.



Акцизы могут быть снижены уже с 1 июля, рассказали "Ведомостям" два федеральных чиновника и подтвердил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Решение принято на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака, который в новом составе кабинета отвечает за топливно-энергетический комплекс.



Акцизы на тонну бензина могут быть снижены на 3000 руб. (в среднем это сделает литр дешевле на 2,2 руб.), а на тонну дизельного топлива - на 2000 руб. (1,7 руб. на 1 л), сказано в документе.



Подтолкнул чиновников на такое решение сильный рост цен на топливо. С начала года индекс Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, рассчитывающей цены в европейской части России, на бензин Аи-92 вырос на 25%, на Аи-95 - на 26%, на дизельное топливо - на 18%. На заправках бензин с начала года подорожал на 3,4%, дизельное топливо - на 4,2%. Связано это с ростом цен на нефть и решением предыдущего состава правительства незапланированно поднять акцизы.





БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ ИЗ ПРОШЛОГО



Великобритания пытается получить деньги на погашение госдолга. Пожертвованные ей в 1928 г. 500 000 фунтов превратились в 400 млн.



Генеральный прокурор Великобритании Джереми Райт во вторник попросил Высокий суд Лондона разблокировать 400 млн фунтов стерлингов, которые за 90 лет скопились в фонде, созданном для полного избавления страны от долга.



В 1928 г. премьер-министр и министр финансов Стэнли Болдуин попросил богатых людей помочь правительству расплатиться с государственным долгом, который очень сильно вырос во время Первой мировой войны. Анонимный жертвователь предоставил 500 000 фунтов при условии, что они будут использованы только для полного погашения всего долга. Он в то время составлял 7,6 млрд фунтов/



За 90 лет сумма средств в фонде увеличилась до 400 млн фунтов (рост составил 79 900%), однако быстро рос и госдолг. Lаже если суд пойдет навстречу прокурору, правительству с помощью этих денег все равно не удастся рассчитаться со всеми кредиторами - Британия должна 1,78 трлн фунтов.





СБЕРБАНК ЗАВЕРШИЛ ТУРЕЦКУЮ КАМПАНИЮ



Сбербанку пришлось уйти с турецкого рынка - он продал DenizBank, но сумел сделать это без потерь. Хорошая сделка, хвалят эксперты.



"Мы бы никогда не стали выходить из этого бизнеса [DenizBank], если бы не санкционный режим", - сетовал во вторник президент Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала "Россия 24". Сделка по продаже DenizBank пройдет по механизму locked box, сообщил Сбербанк: цена сделки определяется не на момент ее закрытия, а на момент подписания.



До конца условия сделки Сбербанк не раскрыл, сообщив лишь, что стоимость 99,85% акций DenizBank составляет 14,61 млрд лир ($3,18 млрд), а Emirates NBD заплатит проценты на покупную цену в период с 1 ноября 2017 г. и по дату закрытия сделки. Сбербанк купил DenizBank в 2012 г. за $3,5 млрд, это крупнейший зарубежный дочерний банк группы.



Для Сбербанка базовая валюта - рубль. С учетом изменений его курса за последние годы DenizBank будет продан гораздо дороже, чем был куплен.





ОСАГО НЕ ДЛЯ НОВЫХ МАШИН



Введение электронного паспорта транспортного средства создаст трудности для покупателей новых машин. У них возникнут сложности с оформлением полисов ОСАГО.



С 1 июля в России прекратится оформление паспортов транспортных средств (ПТС) в бумажном виде. Но по крайней мере на первых порах это не облегчит, а, наоборот, осложнит жизнь покупателям новых автомобилей.



Дело в том, что в перечне государственных организаций, с которыми взаимодействуют страховщики при продаже полисов ОСАГО, нет администратора системы электронных ПТС - АО "Электронный паспорт".



Законом об ОСАГО предусмотрен список документов, которые являются основанием для продажи полиса ОСАГО, среди них ПТС либо свидетельство о регистрации. Последнего у владельца нового автомобиля еще нет, так как для этого машину нужно поставить на учет. Без полиса ОСАГО сделать это нельзя, а бумажный ПТС с 1 июля выдаваться не будет.





"ОТКРЫТИЕ" ВЫХОДИТ В ЦЕНТР



Подконтрольный ЦБ банк "ФК Открытие" получил контроль над многофункциональным жилым комплексом "Негоциант" на Якиманке. Стоимость объекта может составлять $50 млн, считают эксперты.



Арбитражный суд Москвы обязал управление Росреестра по Москве зарегистрировать за ПАО Банк "ФК Открытие" здание общей площадью 22 688 кв. м и права на земельный участок на 0,38 га по адресу: Москва, ул. Большая Якиманка, 2, следует из информации на сайте суда. По этому адресу расположен многофункциональный апарт-комплекс "Негоциант". Он был построен еще в 2014 г. "Корпорацией развития территорий" (КРТ) Юрия Гусева в рамках программы "Золотой остров".



Из материалов суда следует, что владевшее этим комплексом ЗАО "Негоциант" еще в 2016 г. было признано банкротом. Cама КРТ считает, что объект был захвачен в результате противоправных действий со стороны прежнего менеджмента банка "Открытие".





"ВСЕ ХОТЯТ ПОБЫВАТЬ В ЛЕГЕНДАРНОМ МЕСТЕ, ГДЕ ОТДЫХАЮТ БОГАТЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ"





Президент Регионального комитета по туризму Лазурного берега Эрик Доре рассказал, почему Ницца хочет быть похожей на Казань и почему они довольны Абрамовичем.



Лазурный берег, появившийся как курорт около 200 лет назад благодаря богатым отдыхающим из России, позиционирует себя как "старейшее туристическое направление в мире". Но теперь - как курорт для молодых и активных В интервью "Ведомостям" президент Регионального комитета по туризму Лазурного берега Эрик Доре рассказал, какое место в экономике курорта сейчас занимают россияне, почему Ницца хочет быть похожей на Казань и на что инвесторы Лазурного берега ежегодно тратят 500 млн евро.



"Даже у Абрамовича не такая большая яхта, чтобы сравниться с круизным лайнером. Абрамовичем мы довольны, у него здесь две виллы в Кап д'Антибе и Кап-Ферра, яхта швартуется, поводов для жалоб нет", - в частности, сказал он.





"МЫ ВСЕ РАЗГОВАРИВАЕМ ПО ТЕЛЕФОНУ, И НИКТО НЕ БОИТСЯ, ЧТО ЕГО ГОЛОС ЗАПИШУТ"





30 июня в России заработает механизм удаленной идентификации клиентов банков. О его тонкостях рассказала в интервью директор департамента финансовых технологий ЦБ Алиса Мельникова.



"Согласно расчетам самих банков, в среднем они тратят около 1000 руб. на идентификацию клиента в отделении или через курьера. Эта сумма включает расходы и на оплату труда операциониста, и на аренду или содержание офиса, бумагу и т. д. При удаленной идентификации банк будет тратить в 3-4 раза меньше," - говорит Мельникова.



За первые шесть месяцев регистрацию могут пройти сотни тысяч человек, ожидает она.





ВРЕМЕННАЯ ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА



На ЧМ-2018 задействована армия временных сотрудников. Какие трудности испытывают работодатели при их найме.



Чемпионат мира по футболу продлится месяц - с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, на этот месяц компаниям, обслуживающим мундиаль, понадобится армия временных сотрудников: от охранников до экскурсоводов и аниматоров. Только в Москве на обслуживании стадионов, ресторанов, отелей, в транспортных компаниях будет занято от 5 000 до 7 000 временных сотрудников. Численность временно занятых в 11 городах чемпионата достигнет нескольких десятков тысяч, не считая 15 000 волонтеров, отобранных оргкомитетом "Россия-2018", говорят эксперты.





НА НЕГЛИННОЙ ЗАРАБОТАЛА БАНКОВСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ



Последний крах, который застал ЦБ врасплох, - банк "Пересвет" в 2016 г. Как меняется банковский надзор?



ЦБ движется к новой цели надзора - стать для банков консультантом. Он стал лучше понимать банки, а те стали воспринимать регулятора не только как формального надзирателя, но и порой как неформального партнера "Пожалуй, последний случай, который застал нас врасплох, - банк "Пересвет". Это был сюрприз: сначала мы узнали, что предправления банка фактически исчез, убежал за границу, и только потом начали разбираться в ситуации", - рассказал "Ведомостям" первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, взявшийся курировать надзорный блок примерно полтора года назад. Тогда председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о начале его реформирования, старт был дан в октябре 2016 г. и сопроводился как отставками в руководстве регулятора, так и структурными изменениями и перераспределением функционала.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 23.05.2018