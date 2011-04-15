Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 мая 2018 года



"ЭТО ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ С САНКЦИОННЫМ РЕЖИМОМ"

РАН И ВЛАСТИ КРЫМА НАМЕРЕНЫ ПОСТАВИТЬ ПОЛУОСТРОВ НА НАУЧНУЮ ОСНОВУ



Российская академия наук и власти Крыма подготовили проект научно-технического развития полуострова. Предполагается, что ученые РАН займутся несколькими десятками направлений деятельности: от поиска новых источников воды, нефти и газа до решения проблем переполненных свалок. Кроме того, ученые обещают вырастить на полуострове "стратегический запас" семян сахарной свеклы, открыть "антисанкционный" археологический комплекс и создать всероссийский центр для лечения детей. На запуск программы потребуется примерно 7 млрд руб., говорят академики, но после отбора проектов "эту сумму нужно будет уточнить". Подготовка "дорожных карт" займет месяц, после этого глава Крыма Сергей Аксенов и руководитель РАН Александр Сергеев будут совместно "защищать проект" у президента РФ.





СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ - ВЫБОРЫ

МЕТРОПОЛИТЕН ПОМОЖЕТ СТОЛИЧНЫМ ВЛАСТЯМ РАССКАЗАТЬ О СВОИХ ДОСТИЖЕНИЯХ ГРАЖДАНАМ





Накануне старта кампании по выборам мэра Москвы в столичном метрополитене запустили новую систему по информированию граждан. К сентябрю в вагонах появится больше 9 тыс. мониторов, на которых в прямом эфире транслируют специальные программы "Москвы 24" - телеканала, принадлежащего мэрии. Конкурс на информирование пассажиров подземки был проведен еще в конце 2017 года, его стоимость составила 1,6 млрд руб. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сказал "Ъ", что по поводу использования новых экранов для агитации предстоят переговоры. Мэрия предложила "мощный инструмент, который будет влиять на формирование мнения москвичей", говорит эксперт.





ИЗМЕНА ХАКЕРАМ В ФОРМЕ ШПИОНАЖА

В ДЕЛЕ ОФИЦЕРОВ ЦЕНТРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФСБ ОКАЗАЛСЯ ОДИН ЭПИЗОД





Как стало известно "Ъ", следственное управление ФСБ завершило расследование громкого уголовного дела о госизмене, основными действующими лицами которого являются бывшие высокопоставленные офицеры центра информационной безопасности (ЦИБ) спецслужбы Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев. В ближайшее время они ознакомятся с материалами следствия и предстанут перед военным судом.





ГРАЖДАНЕ ПРИСМАТРИВАЮТСЯ К БУДУЩИМ ПЕРЕМЕНАМ

ОНИ ЕЩЕ НЕ СФОРМУЛИРОВАЛИ, ЧЕГО ХОТЯТ



Большинство россиян позитивно оценивают ситуацию в стране, но настроены на перемены в будущем. Правда перспективы страны и их собственные представляются гражданам настолько неопределенными, что будущее они ожидают с надеждой и тревогой одновременно. Такое состояние общества зафиксировали сотрудники Института социологии РАН в ходе исследования, которое они ведут с 2014 года.





НАД ПРОПАСТЬЮ РЖИ

ДЛЯ ВЫВОЗА УРОЖАЯ НАДО ПОТРАТИТЬ НА ВАГОНЫ ДО 86 МЛРД РУБ.



Чтобы выполнить указание Владимира Путина и поднять экспорт продукции агропрома до $45 млрд к 2024 году, железнодорожным операторам придется потратить на новые зерновозы 79-86 млрд руб. и примерно столько же отдать лизинговым компаниям, рассчитал Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ). Потребность в закупках можно снизить, отменив запрет на эксплуатацию старых вагонов. Но другие эксперты отмечают, что доля зерна в агроэкспорте может снизиться сильнее, чем ожидает ИПЕМ, и тогда столь большие инвестиции в новые вагоны могут не понадобиться.





ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ПРИМЕТ ДОКТОР

УСЛУГИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ НАЧАЛИ ПРЕДЛАГАТЬ В ТУРАГЕНТСТВАХ



Российские операторы телемедицины ищут новые каналы продаж своих услуг. Сервис "Онлайн Доктор", принадлежащий группе "Ташир" Самвела Карапетяна и Genome Ventures Александра Волошина, начал продажу абонементов в офисах туроператора Coral Travel. По похожему пути пошел сервис Doc+, став партнером туристического страховщика instore.travel.





КАЗНАЧЕЙСТВО ПРОВЕРИТ ФБК

СМЕНА АУДИТОРА ПОМОЖЕТ "РОССИЙСКОМУ КАПИТАЛУ" ПРИВЛЕЧЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ





Конфликт банка "Российский капитал", единственным акционером которого является "Дом.рф", с его бывшим аудитором ФБК перешел в стадию разбирательств. Обвиняющий аудитора в наличии конфликта интересов банк подал на него жалобы в Федеральное казначейство и саморегулируемую организацию (СРО). Вместе с тем банку придется переделывать отчетность по итогам 2017 года, а в связи с увеличившимся резервированием ему будет проще получить дополнительное финансирование до завершения процесса санации.





ОТХОДЫ КАЗЕННОГО СГОРАНИЯ

В СОДЕРЖАНИИ "МУСОРНЫХ" ТЭС ПРЕДЛОЖИЛИ ПОУЧАСТВОВАТЬ ГОСУДАРСТВУ



Как выяснил "Ъ", Минэкономики предлагает снять с энергорынка часть нагрузки по оплате мусоросжигательных ТЭС (МТЭС) "РТ-Инвеста" (подконтролен "Ростеху"), снизив платежи за них до уровня старой генерации. Разницу объемом до 20 млрд руб. в год министерство предлагает компенсировать госбюджету. Другие регуляторы поддержали идею, но в "РТ-Инвесте" считают, что нынешний механизм, когда инвестиции возвращаются за счет потребителей электроэнергии, оптимален.





"ЛАНИТ" ВСТАЕТ НА КРЫЛО

IT-ХОЛДИНГ ПОЛУЧИЛ КОНТРОЛЬ В "ЦЕНТРЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ"



Группа "Ланит" приобрела контрольный пакет инжиниринговой компании "Центр технических проектов" (ЦТП), участвовавшей в создании самолетов Sukhoi Superjet 100 и MC-21. Из числа совладельцев ЦПТ вышла консалтинговая компания "Группа Альянс", также работавшая с госхолдингом "Сухой". Подобные сделки редки для системных интеграторов, которые чаще пытаются развивать новые направления с нуля, отмечают эксперты.





"ЯНДЕКС" ПОДНЯЛИ НА ЩИТ

КОМПАНИЯ ВЫХОДИТ НА РЫНОК НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ



"Яндекс" начинает продавать в Москве цифровую наружную рекламу на ста билбордах оператора Gallery. Участники рынка давно ищут технологии, которые позволили бы продавать не число рекламных носителей, а их реальную аудиторию, которую и предлагает оценить "Яндекс". Но пока у экспертов остаются вопросы к достоверности таких данных.





CТС ЗАКУПИЛСЯ "УРАЛЬСКИМИ ПЕЛЬМЕНЯМИ" НА ТРИ ГОДА

ХОЛДИНГ ПЕРЕШЕЛ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОНТРАКТ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КОНТЕНТА



Холдинг "СТС Медиа" впервые заключил эксклюзивную сделку с производителями шоу "Уральские пельмени", которое выходит на канале СТС уже почти десять лет. За следующие три года контракта продюсеры получат несколько сотен миллионов рублей. Из-за усилившейся на рынке конкуренции за продюсеров СТС пришлось пойти на столь долгосрочную сделку с давними партнерами, чтобы их не увели другие каналы, полагают участники рынка.





МОЛОЧНИКИ СЪЕЗЖАЮТСЯ В ПОДМОСКОВЬЕ

ФЕРМЫ В РЕГИОНЕ ПОСТРОЯТ "ЭКОНИВА" И ВЬЕТНАМСКАЯ TH TRUE MILK



В Московской области заявляется все больше молочных проектов. Как выяснил "Ъ", вслед за вьетнамской TH True Milk и РФПИ свой первый комплекс в регионе хочет построить к 2020 году крупнейший российский производитель молока "Эконива" Штефана Дюрра. Проект оценивается в 2,5 млрд руб., инвестиции True Milk и РФПИ - на порядок больше. Спрос на продукцию молочников в Подмосковье обеспечат сырный кластер и крупнейшие переработчики - Danone и PepsiCo.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 23.05.2018