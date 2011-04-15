Сборы компании "Ингосстрах Жизнь" в I квартале выросли вдвое до 4.5 млрд руб.

Компания "Ингосстрах-Жизнь" отчиталась за 2017 год и I квартал 2018 года. Как рассказал журналистам гендиректор компании Владимир Черников, в 2017 "Ингосстрах-Жизнь" увеличил объём сборов до 11 млрд руб. (+67% по сравнению с 2016 годом).



В 2017 году компания заключила 71952 новых договора, из которых по 69298 договорам страхователями выступили физические лица, а по 2 654 договорам – юридические лица.



По итогам 2017 года компания "Ингосстрах-Жизнь" заняла 8-е место в рэнкинге компаний страхования жизни по сборам. Индекс лояльности клиентов (NPS) составил 72%, что является исключительно высоким показателем для отрасли.



В I квартале 2018 года общие сборы СК "Ингосстрах-Жизнь" по всем линиям бизнеса составили 4.499 млрд руб. (4.308 млрд руб. по договорам с физическими лицами и 191 млн руб. по договорам с юридическими лицами). В сравнении с 2017 годом общие сборы компании за отчетный период приросли на 101.7%. Общее количество договоров в I квартале 2018 года составило 20972 (20437 договоров с физическими лицами и 535 договоров с юридическими лицами), что на 57% больше, чем в предыдущем году. Основной прирост на рынке по-прежнему, как и в 2017 году, обеспечивает инвестиционное страхование жизни.



В I квартале 2018 года "Ингосстрах-Жизнь" увеличила долю рынка и заняла 7 место в рэнкинге страховщиков жизни по страховым сборам.



Сборы по ИСЖ в I квартале 2018 года составили 3.963 млрд руб., что на 123% превышает сборы аналогичного периода 2017 года. Количество договоров по ИСЖ в первом квартале 2018 года составило 5648 и превысило показатели по аналогичному периоду 2017 года в 3.3 раза.



В апреле 2018 года был запущен обновленный сайт компании – lifeingos.ru. Его отличают прозрачная структура, а также удобная навигация. Летом 2018 года планируется масштабное обновление функционала сайта с учётом потребностей клиентов, рассказал В.Черников.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 23.05.2018