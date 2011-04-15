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23/05/2018
09:50

Повтор! Оборот розничной торговли в России в январе-апреле вырос на 2.2% до 9.494 трлн руб.

Оборот розничной торговли в России в январе-апреле 2018 года вырос на 2.2% до 9.494 трлн руб. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В апреле 2018 года оборот розничной торговли увеличился на 2.4% до 2.447 трлн руб. в годовом исчислении.

Оборот розничной торговли в апреле на 94.2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5.8% (в апреле 2017 года - 93.7% и 6.3% соответственно).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48.4%, непродовольственных товаров - 51.6% (в апреле 2017 года - 48.8% и 51.2% соответственно).


"AK&M" от 22.05.2018
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