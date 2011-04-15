Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" в январе-апреле вырос на 12.7% до 12.629 млн

Пассажиропоток АО "Международный аэропорт Шереметьево" в январе-апреле 2018 года составил 12.629 млн, что на 12.7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) увеличился на 16.9% до 5.912 млн, на международных (МВЛ) - на 9.3% до 6.717 млн.



За этот период аэропорт обеспечил выполнение 104.402 тыс. взлётно-посадочных операций (ВПО), превысив прошлогодний показатель на 13.8%.



Основной объём пассажиропотока обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", Nordwind Airlines, "Икар", Royal Flight, Air France и Air Astana.



Аэропорт "Шереметьево" в апреле 2018 года обслужил 3.525 млн пассажиров, что на 14.8% больше прошлогоднего показателя. При этом количество пассажиров, обслуженных на МВЛ, увеличилось на 10.4% до 1.855 млн, на ВВЛ - на 20% до 1.67 млн. Количество трансферных пассажиров увеличилось на 3.6% до 603 тыс.



В прошлом месяце в аэропорту было выполнено 27.938 ВПО, что на 15.8% больше аналогичного показателя 2017 года.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта в 2017 году составил 40.093 млн, что на 17.8% больше, чем за 2016 год.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" и его ДЗО по МСФО в 2017 году выросла на 19.66% до 13.382 млрд руб. с 11.183 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 24.95% до 45.218 млрд руб. с 36.188 млрд руб., операционная прибыль - на 43.26% до 17.378 млрд руб. с 12.13 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.22% до 15.26 млрд руб. с 14.503 млрд руб.







"AK&M" от 23.05.2018