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23/05/2018
10:51

Акцизы на топливо с 1 июля могут снизить на 3 тыс. руб.

Акцизы могут быть снижены уже с 1 июля, рассказали "Ведомостям" два федеральных чиновника и подтвердил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Решение принято на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака, который в новом составе кабинета отвечает за топливно-энергетический комплекс.

"Ведомости" ознакомились с копией протокола, его подлинность подтвердили чиновники. На совещании у премьера Дмитрия Медведева во вторник решение поддержано, знает один из чиновников.

Акцизы на тонну бензина могут быть снижены на 3 тыс. руб. (в среднем это сделает литр дешевле на 2.2 руб.), а на тонну дизельного топлива - на 2 тыс. руб. (1.7 руб. на 1 л), сказано в документе. Представитель Д.Козака подтвердил факт совещания, но больше ничего говорить не стал.

Подтолкнул чиновников на такое решение сильный рост цен на топливо. С начала года индекс Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, рассчитывающей цены в европейской части России, на бензин Аи-92 вырос на 25%, Аи-95 - на 26%, дизельного топлива - на 18%. На заправках бензин с начала года подорожал на 3.4%, дизельное топливо - на 4.2%, по данным Росстата. Связано это с ростом цен на нефть и решением предыдущего состава правительства незапланированно поднять акцизы на топливо в два этапа - по 50 коп. за 1 л с 1 января и с 1 июля, что существенно выше, чем предполагалось раньше.


"AK&M" от 23.05.2018
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