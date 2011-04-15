Акцизы на топливо с 1 июля могут снизить на 3 тыс. руб.

Акцизы могут быть снижены уже с 1 июля, рассказали "Ведомостям" два федеральных чиновника и подтвердил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Решение принято на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака, который в новом составе кабинета отвечает за топливно-энергетический комплекс.



"Ведомости" ознакомились с копией протокола, его подлинность подтвердили чиновники. На совещании у премьера Дмитрия Медведева во вторник решение поддержано, знает один из чиновников.



Акцизы на тонну бензина могут быть снижены на 3 тыс. руб. (в среднем это сделает литр дешевле на 2.2 руб.), а на тонну дизельного топлива - на 2 тыс. руб. (1.7 руб. на 1 л), сказано в документе. Представитель Д.Козака подтвердил факт совещания, но больше ничего говорить не стал.



Подтолкнул чиновников на такое решение сильный рост цен на топливо. С начала года индекс Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, рассчитывающей цены в европейской части России, на бензин Аи-92 вырос на 25%, Аи-95 - на 26%, дизельного топлива - на 18%. На заправках бензин с начала года подорожал на 3.4%, дизельное топливо - на 4.2%, по данным Росстата. Связано это с ростом цен на нефть и решением предыдущего состава правительства незапланированно поднять акцизы на топливо в два этапа - по 50 коп. за 1 л с 1 января и с 1 июля, что существенно выше, чем предполагалось раньше.





"AK&M" от 23.05.2018