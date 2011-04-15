Роснефть открыла новое нефтяное месторождение в Ираке

Компания Bashneft International B.V., общество группы НК "Роснефть", по результатам бурения первой поисковой скважины на Блоке 12 в Республике Ирак, открыла новое месторождение нефти, получившее название "Салман". Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Поисковая скважина успешно пробурена на глубину 4277 м. В результате испытаний получен приток нефти, дающий основание рассчитывать на открытие промышленных запасов.



НК "Роснефть" рассматривает данное открытие в качестве важной вехи в развитии проектов по разведке и добыче за рубежом.



Блок 12 расположен на юго-западе Ирака в слабо изученной части Аравийской плиты в 80 км южнее г. Эс-Самава и в 130 км западнее г. Насирия. Площадь блока составляет 7680 кв. км. Оператором проекта является Bashneft International B.V.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 23.05.2018