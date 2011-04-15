ВТБ не выдаёт РУСАЛу новых кредитов из-за санкций США

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что его банк перестал выдавать кредиты Олегу Дерипаске и подконтрольным ему компаниям после того, как они попали в чёрный список Минфина США, и не планирует этого делать до тех пор, пока санкции не будут сняты. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



"Конечно, мы больше не занимаем ему новых денег, не ведём никаких операций с ним, с UC Rusal и другими (компаниями), — отметил А.Костин в интервью американскому телеканалу CNBC.— Мы ждём решения Управления по контролю за иностранными активами, это то, что мы должны делать".



При этом А.Костин затруднился ответить на вопрос, кому из российских олигархов, как их назвал ведущий передачи, его банк может отказать следующим из-за его возможного попадания в черный список. По словам главы ВТБ, ему крайне сложно объяснить, почему в списке оказались именно Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, а не другие люди.



Напомним, что 15 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение на территории РФ иностранных санкций и умышленное содействие их введению. Его второе чтение планировалось на 17 мая, однако из-за поступивших в Госдуму обращений представителей деловых и банковских кругов спикер палаты Вячеслав Володин предложил провести дополнительные консультации с представителями бизнеса.



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.



"AK&M" от 23.05.2018