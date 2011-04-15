Падение рынка акций будет не сильным, полагают аналитики

Вчера российский рынок акций практически не отреагировал на нефть, которая в очередной раз безуспешно пыталась закрепиться выше отметки $80 за баррель. В том числе неагрессивным продажам способствовало укрепление рубля. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Внешний фон сегодня на открытие умеренно-негативный. По итогам торгов во вторник американские индексы снизились: S&P500 на 0.3%, Dow Jones на 0.7%. Поводом послужила необходимость снять локальную перекупленность рынка и заявления Дональда Трампа о недовольстве ходом торговых переговоров с Китаем и возможности отмены встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном этому способствовали.



Сейчас фьючерсы на американские индексы теряют около 0.2%. На полпроцента падает нефть, которая готова уйти под отметку $79 за баррель.



Таким образом, ожидаем открытия рынка со снижением на 0.3-0.4%. В дальнейшем нужно следить за американским рынком, который ждет намеков на планы повышения ставки в публикуемых сегодня протоколах майского заседания ФРС.



Однако пока среднесрочные короткие позиции открывать рано - рынок все еще находится в восходящем тренде, хоть и не может пробить сопротивление в виде исторических максимумов.



Влияние на акции окажет и статистика по запасам нефти в США от Минэнерго страны. Рост цен на нефть приведет к возобновлению притока в российские активы западных средств, которых остро не хватает для возобновления роста.



Вчера продолжилась продажа валютной выручки для расчетов с бюджетом в рамках пика налогового периода. Сегодня пыл продавцов долларов и евро будет останавливать дешевеющая нефть. Важным индикатором спроса на рублевые активы станет аукцион Минфина по размещению ОФЗ. Финансовое ведомство предлагает сегодня небольшой объем бумаг - 30.1 млрд руб.



Вполне возможно, что сегодня российская валюта уйдет ниже отметки 61 руб. за доллар, но пока вероятность закрепления под этим уровнем не очень большая. Драйверов роста рубля, кроме налогового периода, не просматривается.





"AK&M" от 23.05.2018