ОГК-2 планирует направить на выплату дивидендов за 2017 год 1.73 млрд руб.

Совет директоров ПАО "ОГК-2" принял решение созвать на 26 июня годовое собрание акционеров. Как говорится в сообщении компании, реестр закроется 1 июня.



Акционерам предстоит утвердить годовую отчётность, устав и ряд внутренних документов общества в новой редакции, обсудить распределение прибыли и выплату дивидендов за 2017 год, избрать новые составы совета директоров и ревизионной комиссии, а также обсудить выплату членам совета вознаграждений и компенсаций, рассмотреть вопросы о передаче полномочий единоличного исполнительного органа компании управляющей организации и об одобрении сделок с заинтересованностью.



Совет предварительно утвердил годовую отчётность и рекомендовал акционерам направить в резервный фонд 332.658 млн руб. полученной прибыли, а на выплату дивидендов за 2017 год - 1.73 млрд руб. из расчёта 0.016319020075 руб. на одну обыкновенную акцию.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 10 июля 2018 года.



Совет также предложил собранию утвердить аудитором на 2018 год АО "БДО Юникон", принял решение прекратить досрочно (с 26 июня) полномочия членов правления общества и предложил собранию принять решение о передаче с 28 июня полномочий единоличного исполнительного органа компании управляющей организации - ООО "Газпром энергохолдинг".



ПАО "ОГК-2" (ИНН 2607018122) - ведущая компания тепловой генерации в составе 11-ти действующих электростанций и одной строящейся с суммарной установленной мощностью 18.6 ГВт, обеспечивающая около 7% выработки электроэнергии в России. В состав компании входят: Адлерская ТЭС, Красноярская ГРЭС-2, Киришская, Псковская, Новочеркасская, Рязанская, Серовская, Троицкая, Череповецкая и Ставропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1. Контролирующим акционером компании является ООО "Газпромэнергохолдинг" (100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром"). Реорганизация ОГК-2 путём присоединения ОГК-6 завершилась 1 ноября 2011 года.



Чистая прибыль группы "ОГК-2" за 2017 год по МСФО увеличилась в 2.36 раза до 7.201 млрд руб. с 3.053 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.14% до 141.308 млрд руб. со 134.398 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 65.63% до 15.551 млрд руб. с 9.389 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.04 раза до 10.148 млрд руб. с 4.697 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 41.7% до 26.816 млрд руб. с 18.923 млрд руб. увеличился на 76.4% до 22.329 млрд руб. с 12.659 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ОГК-2" за 2017 год по РСБУ выросла на 90.27% до 6.653 млрд руб. с 3.497 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3.97% до 139.613 млрд руб. со 134.285 млрд руб., прибыль от продаж - на 32.72% до 18.777 млрд руб. с 14.148 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 71.77% до 9.566 млрд руб. с 5.569 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 37.01% до 22.775 млрд руб. с 16.623 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 6.67% до 4.932 млрд руб. с 5.285 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 2.35% до 39.016 млрд руб. с 38.121 млрд руб.



"AK&M" от 23.05.2018