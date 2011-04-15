Ингосстрах возмещает ущерб в связи с крушением грузового поезда

Ингосстрах выплатил 9.8 млн руб. в связи с крушением грузового поезда на перегоне Малая Андреевка-Турдей Московской железной дороги. С рельсов сошли 25 вагонов, которые перевозили щебень, дробленый камень, металлопрокат и дизельное топливо. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



По договору была застрахована ответственность перевозчика в СПАО "Ингосстрах" с общим лимитом 300 млн руб.



Страхователь и потерпевшие, имуществу которых был причинён ущерб, обратились в страховую компанию за возмещением. Ингосстрах после изучения документов признал случай страховым и произвёл выплаты. Компания ожидает от остальных потерпевших документы для выплаты возмещения.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 23.05.2018