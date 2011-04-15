ESET представила новую версию продукта для защиты корпоративной информации

ESET представляет новую версию средства двухфакторной аутентификации ESET Secure Authentication (ESA). В продукте реализована мультидоменность, инструмент для централизованного управления и другие важные доработки. Об этом говорится в сообщении компании.



ESET Secure Authentication защищает корпоративную сеть от несанкционированного доступа. Чтобы удаленно подключиться к ресурсам компании, сотрудник должен ввести на устройстве постоянные логин и пароль, а затем - дополнительный временный пароль. ESA генерирует временный пароль случайным образом и отправляет его пользователю в SMS или показывает в мобильном приложении. Также пользователь может пройти аутентификацию, подключив к компьютеру аппаратный токен, или просто ответить на push-уведомление на своем устройстве.



Теперь ESET Secure Authentication поддерживает несколько доменов. Реализована поддержка дополнительных типов пользователей (помимо аккаунтов корпоративного домена) и новые способы их добавления: импорт вручную, автоматическая синхронизация и др. Кроме того, появилась возможность добавить в одном домене несколько пользователей с общим номером мобильного телефона.



В новой версии ESET Secure Authentication внедрена веб-консоль для централизованного управления продуктом, упрощающая работу администраторов сети. Сервер обновленного ESA можно устанавливать автономно, без домена Active Directory.



Доступны полностью переработанное API, а также мобильное приложение с унифицированным дизайном и интерфейсом для конечных пользователей. Учетные записи (токены) можно удалять непосредственно из пользовательского интерфейса приложения. Добавлена push-аутентификация для мобильных устройств на Windows 10.





"AK&M" от 23.05.2018