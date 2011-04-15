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23/05/2018
14:55

Курская область - лидер среди 85 регионов-участников проекта "Онлайн-уроки финансовой грамотности"

В России подведены итоги весенней сессии проекта Банка России "Онлайн уроки финансовой грамотности", которая проходила с 25 января по 20 апреля. За 12 недель в Курской области проведено более 3 тыс. онлайн уроков, в них участвовало 58 тыс. старшеклассников - это лучший результат среди 85 регионов - участников проекта. Курская область лидирует и по целевому показателю: проценту охвата школ от действующих в регионе. В онлайн уроках приняли участие 525 из 535 школ области.

Управляющий Отделением Курск ГУ Банка России по ЦФО Евгений Овсянников отмечает, что онлайн занятия вызывают неподдельный интерес у ребят и помогают старшеклассникам из любой точки страны получить равный доступ к знаниям в области личных финансов, страхования, безопасного использования финансовых инструментов. Все это способствует формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых решений.

В 2017 году по итогам участия в проекте Курская область укрепила лидирующие позиции по охвату школ региона. Ключевое условие достижения таких высоких результатов - эффективное межведомственное взаимодействие и активная поддержка проекта Банка России "Онлайн уроки финансовой грамотности" руководством Комитета образования и науки Курской области.

Формирование здоровой социальной среды, национальную программу финансовой грамотности, опыт реализации программ финансового просвещения и формирование финансовой культуры как условия здорового роста экономики планируется обсудить на VII Среднерусском экономическом форуме в рамках тематической секции "Повышение финансовой грамотности населения", которую организует Банк России.

VII Среднерусский экономический форум пройдёт в Курске 8 июня 2018 года. Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития РФ, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, ТПП РФ и Министерства сельского хозяйства РФ.

Генеральный партнёр форума - компания "Металлоинвест", титульный партнёр - АО "КОНТИ-РУС", партнёры - ОАО "Фармстандарт-Лексредства", ПАО "Ростелеком" и АО "Россельхозбанк".

Тема СЭФ-2018 "На пути к экономике знаний" станет продолжением дискуссий предыдущих форумов, посвященных человеческому капиталу, сохранению наследия для будущих поколений, прорывным технологиям и цифровой трансформации, экономической и продовольственной безопасности, межрегиональному сотрудничеству и другим вопросам.

СЭФ соберёт на своей площадке более 2.5 тыс. экспертов и участников. В работе форума традиционно примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.

В программе форума запланированы 16 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 7 тематических заседаний и 4 выставки, 2 конкурса.

Участие в форуме бесплатное. Подробная информация о форуме и онлайн регистрация доступна на официальном сайте СЭФ http://www.sef-kursk.ru

"AK&M" от 23.05.2018
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