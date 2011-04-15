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23/05/2018
17:18

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу микродолей в квартирах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий, что доля в праве общей собственности на жилое помещение может быть образована при условии, что размер доли каждого из собственников обеспечит ему возможность вселения в жилое помещение при соблюдении учётной нормы площади жилого помещения.

Данные положения не применяются при возникновении права общей долевой собственности на это помещение в результате приватизации или при наследовании, а также в иных случаях, когда право общей долевой собственности возникает в силу закона.

Кроме того, законопроектом предполагается ограничение права собственника на вселение в принадлежащее ему жилое помещение третьих лиц, если в результате такого вселения на каждого проживающего в таком помещении будет приходиться менее учетной нормы площади. В случае, если на одного человека будет приходиться менее учётной нормы, вселение будет допускаться собственником в отношении лиц, являющихся супругом, детьми или родителями собственника, а в отношении других лиц - на основании судебного решения о признании членом семьи собственника жилого помещения.

Регистрацию по месту жительства гражданина, не являющегося собственником соответствующего жилого помещения, при соблюдении учетной нормы площади жилого помещения на одного человека, предполагается без ограничений. В случае, если при осуществлении такой регистрации на одного человека будет приходиться менее учетной нормы площади жилого помещения, такая регистрация допускается в отношении супругов, детей или родителей собственника. В отношении других лиц такая регистрация допускается на основании судебного решения.


"AK&M" от 23.05.2018
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