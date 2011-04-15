Инфляция в РФ с 15 по 21 мая составила 0.1%, с начала года - 1.5%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на сахар-песок выросли на 1.2%, баранину, куры, пшено, чай - на 0.2-0.4%. Яйца куриные подешевели на 2.3%, крупа гречневая - на 0.4%.



Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0.3%, в том числе на огурцы и помидоры - 4.5% и 4% соответственно, на картофель - 0.6%. В то же время капуста белокочанная стала дороже на 2.8%, лук и морковь - на 1.4%, яблоки - на 0.9%.





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