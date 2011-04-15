АЛРОСА продолжает реализацию программы отчуждения непрофильных активов

АК "АЛРОСА" подвела итоги реализации программы отчуждения непрофильных активов в I квартале текущего года. Об этом говорится в сообщении компании.



В январе-марте компания реализовала 68, ликвидировала 1 и безвозмездно передала 4 объекта. Общая фактическая сумма реализации активов превысила 30.4 млрд руб.



Наиболее крупной сделкой стала продажа Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, на балансе которых находились акции АО "Геотрансгаз" и доля в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания". Они были реализованы на открытом аукционе в феврале за 30.3 млрд руб. Без учёта этих двух компаний, общая фактическая стоимость реализации непрофильных активов АЛРОСА по итогам I квартала составила 106.2 млн руб.



"Реализация непрофильных активов идет по плану. За первые три месяца 2018 года АЛРОСА было отчуждено два подконтрольных юридических лица, 20 объектов недвижимости и земельных участков, 37 объектов незавершенного строительства, а также 14 объектов жилого фонда в Удачном, Мирном и Орле, - говорит советник гендиректора АЛРОСА Константин Машинский. - В настоящее время ведется активная работа по реализации непрофильных активов, принадлежащих АО "Нижне-Ленское", которое является дочерним обществом АО "Алмазы Анабара". Так, в мае был подписан договор по продаже 2.8% акций АО "Железные дороги Якутии", а также ООО "Диана". Кроме того, проводятся мероприятия по реализации сельскохозяйственных активов АО "Алмазы Анабара".



В соответствии с планом мероприятий по реализации непрофильных активов, всего в 2018 году подлежат отчуждению 356 объектов компании: 2 дочерних общества, 225 объектов недвижимого имущества, 49 объектов незавершенного строительства и 80 объектов жилой недвижимости.



Программа отчуждения непрофильных активов утверждена Наблюдательным советом АЛРОСА. Как ожидается, ее реализация положительно отразится на экономической эффективности Группы АЛРОСА и качестве управления, позволит менеджменту АЛРОСА сконцентрировать усилия на развитии профильного для компании алмазодобывающего бизнеса. Всего до 2021 года планируется отчуждение 715 непрофильных активов АЛРОСА, главным образом объектов недвижимого имущества и земельных участков.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



AK&M "Рынок слияний и поглощений"