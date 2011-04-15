Дайджест газеты "Ведомости" от 24 мая 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 24 мая 2018 года.





ДЕНЬГИ В ОБХОД САНКЦИЙ



25 трлн руб. нужно найти на майский указ президента. Без частных инвестиций не обойтись, эксперты предлагают, как их привлечь.



Через полтора месяца Минфин и Минэкономразвития должны обеспечить сбалансированность консолидированных бюджетов российских субъектов с учетом расходов на национальные проекты, следует из поручения правительства. Председатель правительства Дмитрий Медведев оценивал необходимые расходы на это в 25 трлн руб., но минимум будет обеспечен, если удастся найти всего 8 трлн руб.



Обсуждалось, что на инфраструктуру нужно найти дополнительно 10 трлн руб., говорят два участника совещаний в правительстве. Например, указом предусмотрено строительство и реконструкция дорог, которые относятся к международному маршруту "Европа - Западный Китай".





ЛИМУЗИН ПРЕЗИДЕНТА ПОЕДЕТ НА ЭКСПОРТ



Президентский лимузин Aurus будет поставляться на экспорт. В России НАМИ и "Соллерс" планируют продавать только половину произведенных машин.



НАМИ и "Соллерс" не будут стремиться любой ценой форсировать производство и продажи люксовых автомобилей семейства Aurus - лимузина, седана, минивэна и кроссовера. Лимузин уже используется президентом России Владимиром Путиным.



Мировая премьера автомобилей Aurus состоится 29 августа на Московском автосалоне. После него начнется сбор заявок, а продажи стартуют в январе 2019 г. В том же году автомобили Aurus покажут на Женевском автосалоне, сказал гендиректор компании "Аурус" Герхард Хильгерт. Это совместное предприятие НАМИ и "Соллерса" (75 на 25%), которое будет продвигать новый бренд и организовывать продажи и сервис.





URBAN GROUP ОБЕЗДОЛЕНА



У одного из крупнейших застройщиков в Подмосковье финансовые сложности. Росреестр приостановил регистрацию части договоров долевого строительства девелопера Urban Group.



Росреестр с апреля не регистрирует часть договоров участия в долевом строительстве по всем проектам подмосковного девелопера Urban Group, рассказали "Ведомостям" два работавших с компанией консультанта. Представитель Росреестра лишь напомнил, что девелоперы должны перечислять в фонд защиты прав участников долевого строительства (компенсационный фонд) взносы в размере 1,2% от стоимости построенного жилья. Для регистрации квартир Росреестр должен получить информацию от фонда о наличии таких взносов.



Росреестр с 20 апреля перестал регистрировать договоры по квартирам компании.





"СУВЕРЕННЫЕ ФОНДЫ ГОТОВЫ ДЕЛАТЬ КРУПНЫЕ СДЕЛКИ"



Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев уверен, что инвесторам в России спокойно, а бизнес-диалог помогает устранить недопонимание даже с США.



Цель созданного шесть лет назад Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) - привлекать в страну деньги из-за рубежа, соинвестируя с иностранцами. С ужесточением санкций и замедлением экономики задача усложнилась, приводить в страну европейский капитал, несмотря на гарантированную фондом доходность, все сложнее, а американский - просто невозможно. Поэтому важными партнерами РФПИ становятся суверенные фонды других стран, которые способны соинвестировать в крупные проекты.





ФУТБОЛ И ЛЮКС



Люксовые марки полюбили футбол.

Футбол остается самым популярным видом спорта, а чемпионат мира - отличной рекламной площадкой. Вслед за производителями товаров массового спроса это поняли люксовые компании



У телевизионной аудитории футбол является популярным видом спорта, и, по прогнозу PricewaterhouseCoopers, он сохранит свои позиции в ближайшие годы. По данным EurodataTV Worldwide, в 2017 г. на футбол пришлось 27% всего спортивного эфира в 45 странах, изученных этой организацией. Трансляции прошлого чемпионата мира в 2014 г. в Бразилии увидели 3,2 млрд людей по всему миру, подсчитали FIFA и Kantar Media, и это заметно больше, чем аудитория Олимпийских игр - 2018, которые, по словам президента МОКа Томаса Баха, посмотрела "четверть населения планеты", т. е. около 2 млрд человек. Неудивительно, что ассоциировать себя с самым популярным зрелищем хотят многие бренды. Но до относительно недавнего времени в спонсорах и партнерах FIFA значились производители массового продукта - чипсов, пива, газировки.





ПЕРВЫЙ ЗАКОН РОБОТОТЕХНИКИ



Автоматизация привела к росту числа рабочих мест на крупнейших промышленных предприятиях США и Европы.



Еще четыре года назад Роланд Реш, рабочий завода автозапчастей Robert Bosch в Германии, вытаскивал горячие 8-дюймовые металлические детали из печи и проверял их на дефекты. В 2018 г. он продолжает осматривать детали, но достает их из печи робот Fritz, установленный три года назад. Fritz лучше справляется с опасной и монотонной операцией. А Реш успевает проверить на 20% больше деталей, чем раньше, когда роботов не было.



Главный вопрос, порожденный автоматизацией, - станут роботы конкурировать с рабочими или помогать им. Первоначально люди опасались, что роботы уничтожат рабочие места во всей экономике. Последние исследования и реальная практика показали, что опасения преувеличены. Более того, есть отрасли, где автоматизация помогает и работодателю, и работнику.





РОССИЯ БУДЕТ ЗНАТЬ ВСЕ



У российских вкладчиков зарубежных банков остается ровно неделя, чтобы отчитаться перед налоговиками о движении средств. Но в этом году многие смогут этого не делать на законных основаниях.



С 2015 г. российские граждане - владельцы счетов и вкладов, открытых в банках за пределами России, ежегодно должны отчитываться перед Федеральной налоговой службой (ФНС) о движении денег по этим счетам. Этого требует закон о валютном регулировании и валютном контроле. Крайний срок сдачи сведений за 2017 г. - 1 июня.



Но в этом году число тех, кто обязан раскрыть данные перед налоговиками, сократилось. Не потому, что граждане стали массово отказываться от зарубежных вкладов, а потому, что в законодательстве появились изменения. С 1 января отчитываться о движении денег по зарубежным счетам должны лишь граждане России, находившиеся за границей менее 183 дней за календарный год. Ранее это предписывалось сделать всем тем, кто хотя бы на один день заезжал в Россию.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 24.05.2018