Дайджест газеты "Коммерсант" от 24 мая 2018 года



В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ И ГЛАВЕ "РОСТЕХА" ДОБАВЛЯЮТ НОВЫХ ПОЛНОМОЧИЙ



Депутаты Госдумы, ссылаясь на санкции, серьезно расширили полномочия президента. Он сможет самостоятельно устанавливать "особенности правового положения" хозяйственных обществ, в том числе их обязанности по раскрытию информации. Одновременно изменен закон о военно-техническом сотрудничестве (ВТС): по данным "Ъ", поправки позволят не раскрывать "коммерческую и страховую информацию компаний, связанную с внешнеторговой деятельностью". Гендиректору "Ростеха" Сергею Чемезову будет разрешено принимать решения без оглядок на действующий закон о госкорпорации. Будет ли президент пользоваться новыми полномочиями, теперь зависит исключительно от его усмотрения, убеждены юристы.





ГЕНЕРАЛ ОГЛОБЛИН ПОПАЛ В КОНТРРАЗВЕДКУ

ПО ДЕЛУ "ВОЕНТЕЛЕКОМА" АРЕСТОВАН ЧИНОВНИК МИНОБОРОНЫ



Как стало известно "Ъ", список обвиняемых и арестованных по громкому уголовному делу о хищении почти полумиллиарда рублей при выполнении заключенных между Минобороны и АО "Воентелеком" госконтрактов на модернизацию армейских систем связи пополнился новым фигурантом. Им стал генерал-майор Александр Оглоблин, до недавнего времени возглавлявший 1-е управление Главного управления связи (ГУС) военного ведомства. По версии следствия, военный, выступавший в роли заказчика оборудования, мог быть в доле со своими предполагаемыми подельниками. Они, кстати, и дали на него показания.







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"AK&M" от 24.05.2018