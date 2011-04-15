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24/05/2018
10:03

Повтор! Госдума одобрила в первом чтении законопроекты о самовольных постройках

Госдума одобрила законопроекты о самовольных постройках. Об этом говорится в материалах ГД.

Согласно принятому в первом чтении пакету документов вводится механизм приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями, что позволит изменить её нелегитимный статус. Также предлагается установить административную ответственность за эксплуатацию такого объекта.

Первый законопроект предлагает уточнить понятие самовольной постройки. Ею не будет признаваться строение, созданное с нарушением установленных ограничений по использованию земельного участка, если для его строительства были получены необходимые разрешения и в соответствии с ними собственник не знал и не мог или не обязан был знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка.

Законопроектом закрепляется, что решение о сносе самовольной постройки или о её приведении в соответствие с установленными требованиями принимается судом. Также устанавливается, что срок для сноса постройки не может составлять менее трех и более 12 месяцев, а срок для приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями не может составлять менее шести месяцев и более трёх лет.

В свою очередь, для лиц, которые приобрели здание, сооружение или другое строение, право собственности на которое ранее было зарегистрировано, предусматривается право на возмещение за счёт казны РФ убытков в связи с утратой права собственности на такие объекты в случае принятия решения о сносе таких построек или о приведении их в соответствие с установленными требованиями. Сумма возмещения составит размер рыночной стоимости указанных объектов либо расходов на их снос.

Вторая инициатива предлагает установить административную ответственность за эксплуатацию самовольной постройки, расположенной на земельном участке, предоставленном в аренду либо приобретенном по результатам публичных торгов с обязательствами по сносу или приведению к установленным требованиям в соответствии с земельным законодательством.

Кроме того, ответственность предлагается ввести за неисполнение в установленный срок решения о сносе самовольной постройки или о её приведении в соответствие с установленными требованиями, вынесенного судом или органом местного самоуправления.

Законопроекты внесены в Государственную Думу Правительством РФ.


"AK&M" от 23.05.2018
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