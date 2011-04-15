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24/05/2018
12:41

Некоторым европейским компаниям придётся уйти из Ирана из-за санкций, заявила Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном заявила, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает RT.

"Санкции, вероятно, могут привести к тому, что часть европейских компаний будет вынуждена выйти из Ирана", — сказала она.

США 8 мая объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Позднее в Минфине США заявили, что на восстановление санкций против Ирана потребуется от 90 до 180 дней.

Евросоюз ранее обещал принять меры по защите своих компаний от последствий американских санкций против Тегерана.

"AK&M" от 24.05.2018
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