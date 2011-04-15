Руководство РУСАЛа подало в отставку

Генеральный директор компании "РУСАЛ" Александра Бурико, а также ряд членов совета директоров ушли в отставку. Об этом говорится в заявлении, которое было распространено на Гонконгской фондовой бирже.



Исполняющим обязанности генерального директора назначен Евгений Никитин.



Отставки в рядах руководства компании стали частью программы по ослаблению американских санкций, которые были введены в отношении РУСАЛа.



"С апреля 2018 года компания, действуя в интересах своих кредиторов, держателей долей и партнёров, находилась в постоянном диалоге с различными органами государственной власти, чтобы найти способ ослабить санкции, которые были введены США, — говорится в сообщении.



Минфин США 6 апреля ввёл санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В "чёрный список" попали основные активы Олега Дерипаски – UC Rusal, En+ и некоторые другие компании. Американские юридические и физические лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.



"AK&M" от 24.05.2018