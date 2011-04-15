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24/05/2018
13:04

Банк России с 1 июля повысит коэффициенты риска по кредитным требованиям в иностранной валюте

Для снижения системных рисков валютного долга Банк России планирует принять дополнительные меры по ограничению валютного кредитования. Об этом свидетельствует проект изменений в инструкцию ЦБ РФ "Об обязательных нормативах банков".

Согласно документу, коэффициенты риска по кредитным требованиям (и вложениям в долговые ценные бумаги) в иностранной валюте к юридическим лицам – резидентам, являющимся экспортёрами, повышаются со 100% до 110%. Для стимулирования дальнейшего снижения кредитования в наиболее рисковом сегменте коэффициенты риска по кредитным требованиям на цели приобретения недвижимости повышаются со 130% до 150%. Все прочие требования к юридическим лицам в иностранной валюте будут взвешиваться с коэффициентом риска 130% (текущий коэффициент – 110%).

При этом сохраняется исключение, в соответствии с которым новые коэффициенты риска не будут применяться в отношении кредитных требований, по которым имеются прямые либо косвенные гарантии Российской Федерации (в частности, кредитных требований в иностранной валюте, обеспеченных полисом страхования ЭКСАР).

"Высокая доля валютной составляющей в активах и пассивах банковского сектора является источником риска для финансовой стабильности, при этом проблемы могут быть связаны как с заемщиками, не имеющими валютной выручки, так и с экспортерами. Чрезмерный валютный долг приводит к усилению волатильности на внутреннем финансовом рынке, когда ухудшается конъюнктура глобального рынка. В ближайшие годы такие риски могут усилиться в странах с формирующимися рынками по мере того, как ведущие центральные банки будут отходить от стимулирующей политики и на глобальных рынках будет происходить ужесточение денежно-кредитных условий", - отмечается в сообщении ЦБ РФ.

Указанные изменения будут применяться по отношению к вновь выдаваемым кредитам (по сделкам с долговыми ценными бумагами) после 1 июля 2018 года, что позволит распределить давление на банковский капитал во времени (по мере появления у компаний потребностей в рефинансировании текущей задолженности и инвестициях). В дальнейшем в случае усиления рисков долларизации банковских активов и пассивов Банк России может принять дополнительные меры.

"AK&M" от 24.05.2018
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