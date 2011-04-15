Газпром и Ренова ведут переговоры о слиянии энергоактивов

Находящаяся под санкциями США группа "Ренова" Виктора Вексельберга и Газпромэнергохолдинг, управляющий генерирующими компаниями Газпрома, ведут переговоры о слиянии энергоактивов. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.



Вексельберг и Газпром вели переговоры о слиянии энергоактивов, в результате которого Ренова могла получить 25 процентов объединенного холдинга, с 2011 года, но после более года обсуждений не смогли договориться об условиях. Против сделки также выступала ФАС, считая, что энергоактивы Вексельберга превратят Газпромэнергохолдинг, крупнейшего владельца генерирующих мощностей, в монополиста.



Переговоры идут уже две недели, обсуждается объединение активов, сказал один из источников. По его словам, до достижения договорённостей ещё далеко. Ещё один источник сказал, что часть сделки может быть закрыта до 6 июня. Но два других не подтвердили этот срок.



По словам первого источника, обсуждается конфигурация, в результате которой в случае договоренности Ренова получит долю, не позволяющую существенно влиять на решения.



Бизнес-интересы группы "Ренова", которую возглавляет Виктор Вексельберг, сосредоточены в области энергетики, металлургии и логистики. По официальным данным, Ренове принадлежит 76.7% Т Плюс, которая владеет станциями мощностью около 16 гигаватт, или 6% от общероссийской, а также газоснабжающими фирмами и теплосетями.



ООО "Газпром энергохолдинг" (ИНН 7703323030) - холдинговая вертикально-интегрированная компания (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром"), управляет генерирующими компаниями группы "Газпром". "Газпром энергохолдинг" является крупнейшим в России владельцем генерирующих активов (контрольные пакеты акций ПАО "Мосэнерго", ПАО "МОЭК", ПАО "ТГК-1" и ПАО "ОГК-2"), включающих более 80-ти электростанций установленной мощностью свыше 37 ГВт (порядка 17% установленной мощности всей российской электроэнергетики), входит в десятку ведущих европейских производителей электроэнергии.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"