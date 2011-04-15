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24/05/2018
12:10

Канатная дорога в "Лужниках" работает в тестовом режиме, заявил М.Хуснуллин

Канатная дорога через Москву-реку от Воробьёвых гор до "Лужников" работает в тестовом режиме, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится на сайте мэра Москвы.

"Все капитальные работы по возведению конструкций и станций канатной дороги завершены. Сейчас тестируются механизмы и системы безопасности новой магистрали", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, для пассажиров канатная дорога будет доступна после чемпионата мира по футболу.

"Поскольку на период чемпионата мира по футболу в границах олимпийского комплекса проведение каких-либо работ невозможно, первых пассажиров канатная дорога примет после мундиаля", - пояснил заммэра.

Он отметил, что по технологическому плану объект должен быть введён до конца года, однако работы по его монтажу идут с опережением графика.

Напомним, длина канатной дороги составит 737 м, на ней откроются три станции: верхняя - на ул. Косыгина, промежуточная - на Воробьёвской набережной, нижняя - на Лужнецкой набережной.

"Это будет не только туристический маршрут, канатная дорога решит две другие задачи - транспортную и спортивную: например, в зимний период её будут использовать для подъёма горнолыжников на реконструируемый трамплин на Воробьёвых горах", - добавил М.Хуснуллин.




"AK&M" от 24.05.2018
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