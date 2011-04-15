Субсидии на установку шлагбаумов во дворах увеличились в два раза - до 100 с 50 тыс. руб. за каждый шлагбаум. Об этом говорится на сайте мэра Москвы.



Жители многоквартирных домов смогут получать субсидии на установку шлагбаумов во дворах по упрощенной схеме. Соответствующее постановление приняли на заседании Президиума Правительства Москвы.



Если для того, чтобы закрыть въезд во двор, нужны два шлагбаума, то размер субсидии составит 200 тыс. руб., три шлагбаума - 300 тыс. руб. Кроме того, если раньше субсидии на установку шлагбаума могли получить только жители районов в зоне платной парковки, то теперь абсолютно все горожане.



Москва также вводит авансирование работ по установке - субсидию будут выделять не по факту сделанных работ. Достаточно будет предоставить необходимые документы (протокол собрания собственников, согласование районного совета депутатов) и заключить договор. Это удобно для самих жителей: не нужно будет сначала оплачивать работы за свой счёт.



Максимально упростили процедуру получения субсидии. Посетить дирекцию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства нужно будет всего один раз. Срок принятия решения после предоставления документов сократили до десяти дней. Сотрудники окружных дирекций ЖКХ будут помогать заключать договоры на получение субсидий, например, самостоятельно запрашивать часть необходимых документов.



Упростили и процедуру принятия решения об установке шлагбаума. Москвичи смогут проводить голосования в системе "Электронный дом" (на базе проекта "Активный гражданин").



Шлагбаумы во дворах устанавливаются по решению собственников жилья, согласованному с районным советом депутатов. Постановление о выплате субсидий приняли в сентябре 2015 года, этой возможностью воспользовались жители 1340 домов. Там установили около 2 тыс. шлагбаумов.









"AK&M" от 24.05.2018