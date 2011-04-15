ВТБ продал Marathon Group 11.8% акций сети "Магнит"

Группа ВТБ продала 12.05 млн акций (11.82% акций) розничной сети "Магнит" компании Marathon Group. Об этом говорится в сообщении банка.



Сумму сделки не разглашаем, стоимость данного пакета акций, исходя из цены закрытия торгов на ММВБ 23 мая 2018 года, составляет 62.5 млрд руб. (около $1.02 млрд).



В результате транзакции доля ВТБ в уставном капитале "Магнита" снизилась до 17.28%.



Группа ВТБ вошла в капитал компании "Магнита" в феврале 2018 года и по-прежнему рассматривает данное приобретение в качестве долгосрочной инвестиции, планируя вывести "Магнит" на качественно новый уровень своего развития.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"