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24/05/2018
13:47

Филиал Ингосстраха в Санкт-Петербурге победил в конкурсе на страхование административно-делового комплекса "Невская Ратуша"

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге обеспечил страховой защитой имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением зданий Административно-делового комплекса "Невская Ратуша", находящегося под управлением СПбГБУ "Дирекция по управлению объектами административного назначения". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

В рамках государственного контракта предусмотрено страхование комплекса зданий общей стоимостью 15.4 млрд руб. Договор страхования заключен на основании "Общих условий от огня и других опасностей промышленных и коммерческих предприятий" сроком на 1 год. В конкурсе, помимо Ингосстраха, принимали участие ещё несколько страховщиков федерального уровня.

Деловой квартал "Невская Ратуша" – это современный административно-деловой квартал в историческом центре Санкт-Петербурга. Проект объединит в единый комплекс здание, предназначенное для нужд Администрации города, и здания коммерческого использования. В 2009 году правительство Санкт-Петербурга присвоило проекту "Невская Ратуша" статус стратегического. Проект возводится в три очереди. На данный момент введена первая очередь, куда входит в том числе и административное здание для комитетов Смольного.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 24.05.2018
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