ТГК-2 планирует уменьшить уставный капитал на 13.786 млрд руб.

Совет директоров ПАО "ТГК-2" принял решение созвать на 29 июня годовое собрание акционеров. Как говорится в сообщении компании, реестр закроется 4 июня.



Акционерам предстоит утвердить годовую отчётность, обсудить распределение прибыли и выплату дивидендов за 2017 год, избрать новые составы совета директоров и ревизионной комиссии, утвердить аудитора на 2018 год, рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала общества путём снижения номинальной стоимости его акций.



Совет предварительно утвердил годовую отчётность и рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать дивиденды за 2017 год, направив часть полученной прибыли (150.608 млн руб.) в резервный фонд.



Совет также предложил собранию принять решение об уменьшении уставного капитала общества на 13.786 млрд руб. (с 14.749 млрд руб. до 962.685 млн руб.) путём снижения номинальной стоимости каждой его акции на 0.00934729 руб. (с 0.01 руб. до 0.00065271 руб.).



ПАО "Территориальная генерирующая компания N 2" (ТГК-2, ИНН 7606053324) было создано решением совета директоров РАО "ЕЭС России" 25 февраля 2005 года. Компания является крупнейшей теплоэнергетической компанией Центрального и Северо-Западного федеральных округов России. ТГК-2 осуществляет свою деятельность в 5-ти регионах РФ и в городе Скопье (Республика Македония). В Ярославле и Архангельске за ТГК-2 закреплён статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО).



Административно ТГК-2 состоит из трёх главных управлений: по Архангельской области, Новгородской области и Верхневолжскому региону. Главное управление компании по Верхневолжскому региону создано в 2014 году на базе главных управлений по Ярославской, Костромской и Вологодской областям. Под управлением компании находятся 12 ТЭЦ, 5 котельных и 4 предприятия тепловых сетей. Общая установленная электрическая мощность предприятий ТГК-2 составляет 2560.6 МВт, тепловая - 8832.2 Гкал.



Уставный капитал компании составляет 14.749 млрд руб. На эту сумму эмитировано 1458401856250 обыкновенных и 16500533681 привилегированная акция номиналом 0.01 руб.



Чистая прибыль ПАО "ТГК-2" за 2017 год по МСФО составила 4.938 млрд руб. против убытка в 443.063 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.84% до 36.55 млрд руб. с 33.893 млрд руб., операционная прибыль - на 23.16% до 2.918 млрд руб. с 2.369 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 5.522 млрд руб. против убытка в 738.205 млн руб. за 2016 год.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТГК-2" за 2017 год по РСБУ составила 3.012 млрд руб. против убытка в 2.337 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.85% до 36.382 млрд руб. с 33.733 млрд руб., прибыль от продаж - на 47.42% до 4.722 млрд руб. с 3.203 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 3.885 млрд руб. против убытка в 2.642 млрд руб. за 2016 год.



Чистая прибыль ПАО "ТГК-2" за I квартал 2018 года выросла на 12.07% до 2.258 млрд руб. с 2.014 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 6.72% до 13.04 млрд руб. с 12.218 млрд руб.









"AK&M" от 24.05.2018